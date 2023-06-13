نصر أول ومواجهة أوروبية فريدة.. ما وراء مغامرة سيدات السعودية في إسبانيا

مواجهة أوروبية غير مسبوقة نحو الفوز الأول.. ماذا ينتظر سيدات الأخضر في معسكر جيرونا؟

منتخب السعودية للسيدات لا يزال يبحث عن فوزه الأول بعد دخول التصنيف العالمي للاتحاد الدولي "فيفا" في مارس الماضي من المركز 171 بعد 18 شهرًا منذ التأسيس عام 2021.

سيدات الأخضر يواجهن منتخب أندورا في وديتين، الأولى اليوم الثلاثاء، والثانية يوم السبت المقبل خلال معسكر جيرونا في إسبانيا المنطلق منذ 4 يونيو حتى 18 من الشهر ذاته.

مواجهة اليوم ضد أندورا ستكون الأولى بعد قفز سيدات السعودية في التصنيف العالمي مركزًا واحدًا، إذ أصبحن في المركز 170، ويستعرض لكم GOAL أبرز الملامح المنتظرة من معسكر الصقور الخضراء..

الفوز الأول

منذ دخول التصنيف في مارس الماضي من المركز 171 عالميًا، لم يفز منتخب السعودية في أي مباراة، بل اكتفى بالتعادل مرتين أمام الخصم ذاته فلسطين صاحب المركز 130.

وتم إقامة الوديتين الشهر الماضي في جدة بالسعودية، وانتهت الأولى بالتعادل السلبي، بينما انتهت الثانية بهدف لمثله.

جانب إيجابي وحيد حصدته سيدات الأخضر من المواجهتين، وهو ارتفاع رصيد المنتخب من الأهداف إلى 15 في 11 مباراة، انتهت أربع منهم بالفوز مقابل 5 تعادلات وهزيمتين.

قيادة جديدة

لا تزال روزا لابي سيبالا تسعى لتحقيق أول انتصار مع المنتخب السعودي منذ توليها مهمة التدريب في فبراير الماضي خلفًا للمدربة التاريخية مونيكا ستاب أول مدربة لسيدات الأخضر.

وخاضت الصقور الخضراء تحت ولاية روزا حتى الآن أربع مباريات، تعادلت في ثلاث وخسرت واحدة أمام إندونيسيا.

تجربة أوروبية فريدة

لم يسبق أن واجه منتخب السعودية للسيدات أي منتخب أوروبي خلال الـ11 مباراة التي خاضها منذ تأسيسه.

سيدات الأخضر واجهن حتى الآن ثمانية منتخبات مختلفة، 3 من أفريقيا (جزر سيشل وموريشيوس وجزر القمر)، و5 من آسيا (جزر المالديف وباكستان وبوتان وإندونيسيا وفلسطين).

أندورا يبعد عن المنتخب السعودي 10 مراكز، إذ يتواجد في المرتبة 180 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي "فيفا" من أصل 188 منتخبًا.

معسكرات بلا توقف

تجيد السعودية استغلال كل فترة توقف دولي لإقامة معسكر وزيادة الانسجام بين أفراد الفريق، فهذا هو المعسكر السادس لسيدات الأخضر حتى الآن.

وأقيم لمنتخب السيدات 3 معسكرات داخلية في أبها وجدة والدمام، مقابل 3 معسكرات خارجية في النمسا وجزر المالديف وثالثهم هو الجاري الآن في إسبانيا.

هناك أيضًا تحضير وتنسيق واضح باختيار المنتخبات التي تُلعب الوديات أمامها مبكرًا، والسفر قبل خوض هذه الوديات بعدة أيام للاستفادة من المعسكر.

وجوه جديدة

قد يكون المنتخب قد استقر على قوامه الأساسي ولكن هذا لا يعني إغلاق الباب أمام عناصر جديدة تصلح لتقديم الإضافة للمنتخب السعودي للسيدات.

وتواجد في القائمة هذه المرة لاعبتان جديدتان وهما: نوال القليش وأميرة أبو السمح، كما شهدت على عودة الجناح فدوى خالد بعد غيابها عن وديتي فلسطين الشهر الماضي.