نصري: صلاح يبحث عن الأرقام وأفضل اللعب بجوار محرز

سمير نصري نجم فريق أندرلخت يشيد بالجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وينتقد محمد صلاح نجم ليفربول.

أشاد سمير نصري لاعب فريق مانشستر سيتي السابق وأندرلخت البلجيكي الحالي بالجزائري رياض محرز وبما يقدمه رفقة السيتيزنز في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نصري لصالح صحيفة "لو بوتور" وأكد خلالها أن محمد صلاح نجم ليفربول يميل أكثر للعب كرة القدم بشكل فردي.

وقال نصري: "بين محمد صلاح ورياض محرز بكل تأكيد سأفضل أن ألعب بجوار محرز لأنه جزائري وبسبب طريقة لعبه لكرة القدم".

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وأضاف: "محرز لاعب جماعي أكثر بينما صلاح يحب الفردية بشكل أكبر ويهتم فقط بتسجيل الأهداف، لا أقول عنه أناني لكنه يركض خلف الأهداف والأرقام".

وأكمل تصريحاته: "رياض محرز في الوقت نفسه لاعب يمكنك أن تلعب بشكل جماعي معه، ويستطيع أن يتطور بشكل أكثر سهولة".

وكان محرز وصلاح قد ظهرا في القائمة النهائية لأفضل لاعب بقارة إفريقيا يوم الأحد الماضي بجوار السنغالي ساديو ماني وهي الجائزة التي سيعلن عنها في الغردقة بالسابع من يناير المقبل.

جدير بالذكر أن محمد صلاح هو حامل اللقب لجائزة أفضل لاعب في القارة خلال آخر عامين تم ترشيحه للجائزة فيهما على حساب ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج ورياض محرز.