أعلن سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، عرض خدماته على مجلس جمهور نادي الهلال السعودي، لتنفيذ طلباته قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في النهائي القاري، المقرر إقامته في 23 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة السعودية "الرياض".

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وجاء تأهل الأزرق بعدما أقصى جاره النصر من نصف النهائي، إذ تغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

فيما أقصى الفريق الكوري الجنوبي، فريق أولسان الكوري الجنوبي، حامل لقب النسخة الماضية.

آل مغني يرى أنه من الضروري تصميم تيفو خاص بجمهور الزعيم في النهائي، معلنًا استعداده التكفل به ماديًا.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجلس جمهور الهلال التيفو مطلب، لازم تيفو، واي شيء يحتاجه مجلس الجمهور أنا مستعد بالرغم رجالات الهلال كفو ومايقصرون، لكن من باب المشاركه معاكم".

#مجلس_جمهور_الهلال #التيفو مطلب

لازم تيفو

واي شئ يحتاجه مجلس الجمهور

انا مستعد

بالرغم رجالات الهلال كفو ومايقصرون

لكن من باب المشاركه معاكم

🌹🌹🌹🌹🌹🌹#اخوكم pic.twitter.com/XmzB1PPqwl — سعد آل مغني (@saadalmughni) November 14, 2021

يذكر أن الهلال يخوض النهائي الثالث له في آخر خمس سنوات، إذ أنه خسر نهائي 2017 بالهزيمة أمام أوراوا ريدز الياباني، ثم اقتص من الفريق ذاته في نهائي 2019 بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

وحال فوز الزعيم أمام بوهانج، سيتوج بلقب دوري الأبطال الرابع في تاريخه، فبخلاف لقب 2019، فقد حصد لقبين في التسعينات بالمسمى القديم للبطولة.