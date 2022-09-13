نصراوي: أصفق لقرار تعليق عقوبة حمدالله

مركز التحكيم كان قد رفع الإيقاف مؤقتًا عن حمدالله

أشاد الناقد الصحفي والمحامي محمد الدويش بقرار مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق إيقاف عبد الرزاق حمدالله حتى البت النهائي في شكوى النصر ضده.

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد قررت إيقاف المهاجم المغربي 4 أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار بناءً على شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع الاتحاد خلال مدة سريان عقده في الموسم الماضي.

وقد استأنف اللاعب وناديه ضد القرار لدى مركز التحكيم، وبعدها طالب الاتحاد تعليق الإيقاف عملًا بمبدأ التدابير الوقتية وقد استجاب له المحكمون في القضية قبل أن ينسحب أحدهم وهو محكم الاتحاد، سلطان الصامل، ويُفتح باب الحديث عن إمكانية التراجع عن القرار وعودة إيقاف حمدالله.

الدويش المعروف بميوله النصراوية أكد دعمه لأي قرار تعليق لعقوبة تتعلق بقضية مازالت منظورة، مشيرًا إلى أن القانون السعودي والآسيوي والدولي يُقر بأن الاستئناف لا يُوقف العقوبة الرياضية بل المالية فقط وأنه ضد هذا الأمر.

إذ قال لقناة 24 الرياضية "الاتحاد بالتأكيد أبلغ بقرار تعليق إيقاف حمدالله من مركز التحكيم الرياضي، وأحب التأكيد أولًا أنني أرحب بتعليق أي عقوبة تُطبق بناءً على حكم ابتدائي وليس نهائي، هذا رأيي الشخصي والقانوني وهو يُخالف اللوائح الرياضية في السعودية وآسيا والاتحاد الدولي".

تابع "لهذا أنا أصفق لأي قرار تعليق عقوبة ما تتعلق بُحكم ابتدائي، بغض النظر عن الأطراف المتعلقة بها، مادام القرار قابل للاستئناف فالمتهم مازال بريئًا ولم تثبت إدانته تمامًا".

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الدويش انضم لجموع الإعلاميين الذين أبدوا دهشتهم من عدم إعلان مركز التحكيم الرياضي قراره تعليق إيقاف حمدالله واكتفائه بتبليغ الاتحاد به، إذ اختتم تصريحاته قائلًا "أنا مع القرار تمامًا، لكن هذا لا يمنعني من أن أسأل .. أين القرار؟".

رفع الإيقاف مؤقتًا عن حمدالله سمح له بالمشاركة في انتصار الاتحاد على الرائد في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، ويستعد اللاعب حاليًا لمواجهة الخليج إلا في حال تراجع مركز التحكيم عن قراره وأعاد إيقافه.