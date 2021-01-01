نصّاب يدّعي أنه لاعب نيجيري .. قصة طريفة في الدوري التركي

جنون يتواصل في كرة القدم..

شهدت ملاعب كرة القدم التركية واقعة مثيرة للجدل كان بطلها نادي أخيسار سبور، ولاعبه مارتينس تشيستوم أونيبيكي، والذي اكتُشف أنه ليس لاعب كرة قدم من الأساس.

وظهرت الحقيقة المثيرة للجدل والسخرية في آن واحد حول اللاعب النيجيري الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية منذ ساعات قليلة فقط.

وبحسب تقرير هيئة الصحة، لم يتم تسجيل اللاعب النيجيري في الخارج في بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من قبل كلاعب كرة قدم محترف في أي نادٍ.

اللاعب الذي ارتدى القميص فقط في حفل التوقيع، فقد سره لاحقًا، حيث أن النيجيري انضم إلى الفريق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، وبعد ذلك لم يحصل على أي دقائق في أي من المباريات الـ13 التي لعبت بعد ذلك التاريخ.

ما أثار الجدل هو أن 13 لاعبًا من أصل 27 تعاقد معهم النادي في مواسم الانتقالات الأخيرة لم يشاركوا، وبالتالي فإن هناك شبهة تواطؤ من قبل رئيس النادي وإدارته.

والآن، يتوجب على الفريق الأخضر والأسود انتظار خصم النقاط كعقوبة محتملة في حال ثبت تورطهم في ذلك، والخسارة بجميع مبارياتهم في الأسابيع الثلاثة المتبقية.

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يذكر أن واقعة كارلوس كايزر الذي خدع أندية كرة القدم لـ 20 عامًا تظل هي الأبرز بين النصابين في عالم كرة القدم، حيث استطاع اللاعب البرازيلي أن يكون لاعب كرة قدم دون أن يلعب بالمكر والخديعة.