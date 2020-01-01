نشرة يوفنتوس اليوم | خطة بوجبا، ورد بونوتشي

تعرف على أخبار نادي يوفنتوس لليوم الأحد الموافق الـ 13 من شهر ديسمبر.

فسخ عقد سامي خضيرة ورد اللاعب الألماني بالإضافة لموقف بونوتشي من مانشستر سيتي وخطة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الموافق الـ 13 من شهر ديسمبر.

يوفنتوس يقرر فسخ عقد خضيرة

علم جول.كوم اليوم أن نادي يوفنتوس قد قرر التخلي عن خدمات لاعبه الألماني سامي خضيرة في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

يأتي هذا قبل أشهر قليلة من انتهاء تعاقد اللاعب مع النادي، حيث يتفاوض الفريق مع البيئة الخاصة به لحسم الأمور في أسرع وقت.

المزيد من الفرق

خضيرة يرد على الرحيل عن يوفنتوس

خرج سامي خضيرة في تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد"، وأكد خلالها على انفتاحه لفكرة الرحيل عن يوفنتوس والانضمام لفريق جديد في يناير.

وقال خضيرة: "أنا منفتح أمام فكرة التحديات الجديدة على المستوى الرياضية، لقد مرت فترة صعبة للغاية بالنسبة لي وأريد أن ألعب كرة القدم من جديد، وهنا لا أتحدث عن رحيل في الصيف، لكن في ديسمبر أو يناير".

صراع الليجا والتخلص من بوجبا .. عناوين الصحف 13 ديسمبر 2020

يوفنتوس يرد على اهتمام مانشستر سيتي ببونوتشي

كشف نادي يوفنتوس عن رده النهائي فيما يخص رحيل لاعبه ليوناردو بونوتشي خلال الفترة المقبلة لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب والنادي يرفضان بشكل تام الفكرة من أساسها.

يوفنتوس يضع خطة ضم بوجبا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن خطة نادي يوفنتوس لضم النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوفه في الشتاء القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الصفقة ستكون عبارة عن إعارة مع إلزامية الشراء في الصيف القادم.