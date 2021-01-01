نشرة جول | ليفاندوفسكي ما بعد بايرن ميونخ وخطر إقالة مورينيو

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الثلاثاء الموافق الـ 23 من فبراير 2021

خطوة روبرت ليفاندوفسكي المقبلة والخطر المُحدق بمستقبل مورينيو ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الثلاثاء الموافق الـ 23 من فبراير 2021.

خطوة ليفاندوفسكي بعد بايرن ميونخ

كشف مهاجم نادي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي أنه "يتابع" الدوري الأميركي لكرة القدم الـ"MLS" وأنه "لا يغلق الباب أمام خطوة إنتقال ممكنة في المستقبل".

وكانت زوجة ليفاندوفسكي صرّحت أن زوجها "قد يود اللعب في مدينة لوس أنجليس الأميركية"، ما يفتح الباب أمام ناديين: لوس أنجليس جالاكسي ولوس أنجليس أف سي.

بدوره قال أفضل لاعب في العالم لموسم 2019-2020: "لا أستطيع أن أتكلم عن المستقبل البعيد، ولا أريد أيضاً أن أغلق أي باب، لكن لدي فكرة عن الدوري الأميركي ويُقال أنه يتحسّن في كل موسم".

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4 مباريات على إقالة مورينيو والبديل موجود

بعد النتائج السيئة التي مر بها نادي توتنهام مؤخراً والتي ادّت إلى ابتعاده 9 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن توتنهام أمهل مورينيو 4 مباريات لتحسين النتائج قبل إقالته.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة فكرت بالفعل بالبديل المحتمل وهو الألماني جوليان ناجلسمان الذي يتصدر قائمة بدلاء البرتغالي.

المباريات المقبلة لتوتنهام هي: فولفسبرجرالنمساوي في يوروبا ليج يليها بيرنلي، فولهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

أفول نجم تاكي كوبو؟

يبدو أن الشاب تاكي كوبو المُعار من ريال مدريد إلى خيتافي يُعاني من جديد لايجاد دقائق لعب وافرة يُظهر بها قدراته.

فبعد رحيله عن فيالريال للسبب عينه، يجب اللاعب الياباني نفسه في المعضلة نفسها مع المدرب خوسيه وبردالاس الذي يُفضل إشراك زميله آلان نيوم.

المصير نفسه يتشاطره كوبو مع لاعب برشلونة السابق كارليس آلينيا الذي يجلس أيضاً على دكة البدلاء في محاولة لبوردالاس لإيجاد حلول للنتائج المتعثّرة للفريق مؤخراً.