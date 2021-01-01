نشرة جول | عودة تيري هنري وأزمة بيل – مورينيو

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الأربعاء الموافق 17 من فبراير 2021

​أزمة مشاركة بيل

حمّل وكيلة أعمال جاريث بيل مسؤولية عدم مشاركة موكله مع توتنهام إلى المدرب جوزيه مورينيو، متسائلاً عن الأسباب التي تمنعه من إعطاء الدقائق الكافية للاعب الويلزي.

وقال جوناثان بارنيت: "ماذا ينقص بيل؟ حقق ألقاب أكثر من أي لاعب آخر في الفريق"، وأضاف: "لا تسألوني ما خطب بيل، هو بخير ولديه أموال كافية جداً".

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أزمة غيابات تعصف في نابولي

قبل ساعات من السفر الى غرناطة، شهد مران نادي نابولي تواجد 14 لاعباً فقط مع غياب 9 لاعبين: كوستاس مانولاس، دريس ميرتنز، السيد هيساج، فوزي غلام، دافيد أوسبينا، دييجو ديمه، هيرفينج لوزانو، وأندريا بيتانيا، كاليدو كوليبالي

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عودة تيري هنري

كشفت شبكة سكاي سبورت عن مفاوضات بين نادي بورنموث الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وبين مدرب سي أف مونتريال تيري هنري.

لكن هنري ليس الوحيد على قائمة المرشحين للمنصب إذ يُنافسه زميله السابق باتريك فييرا.