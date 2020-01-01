بوندسليجا

نشرة جول | عودة بايرن للتدريبات رغم كورونا وعيسى ماندي على رادار عملاق إسبانيا

آخر تحديث
التعليقات()
Aitor Alcalde
كل جديد كرة القدم في السادس من أبريل

عودة بايرن للتدريبات وعروض عيسى ماندي يتصدران أخبار الفرق الأوروبية في السادس من إبريل.

 

بايرن يعود للتدريبات رغم كورونا .. التفاصيل من هنا 

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    فيروس كورونا يحافظ لباريس على نيمار ومبابي .. التفاصيل من هنا

    أعلى معدلات التهديف في أوروبا 2020 .. التفاصيل من هنا

    نابولي يسهل مهمة ريال مدريد في خطف لاعبه من برشلونة .. التفاصيل من هنا

    دي روسي: لا يمكن لإيطاليا مواجهة شغف الأرجنتين .. التفاصيل من هنا

    أتلتيكو مدريد يستهدف ضم عيسى ماندي 

    Aissa Mandi Real Betis Real Madrid

    دخل المدافع الجزائري عيسى ماندي لقائمة أتلتيكو مدريد لتدعيم الدفاع في الصيف المقبل.

    حسب موندو ديبورتيفو،، فإن أتلتيكو كان ضمن المهتمين بضم ماندي دون الدخول لمراحل متقدمة ولكنه الآن سيرفع درجة اهتمامه بالمدافع الجزائري في ظل تراجع مستوى دفاع الفريق الموسم الحالي.

    إغلاق