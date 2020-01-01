نشرة جول | دوري جديد يعود في أوروبا ومصير غامض لأوزيل

ما هو جديد الكرة في العالم يوم 12 مايو

في أوروبا، أعلن دوري جديد موعد استكماله، كما خرج أسطورة ألمانيا للسخرية من وباء كورونا - أبرز أخبار يوم الثلاثاء 12 مايو 2020.

مصير غامض لأوزيل مع آرسنال

كشف وكيل أعمال مسعود أوزيل أنّ اللاعب لديه موسم واحد فقط متبقي في عقده مع آرسنال وكل شيء وارد الحدوث.

المزيد من الفرق

وقال في تصريحات لشبكة beIN إنّ أوزيل لم يعد يمتلك الكثير من الأعوام في كرة القدم ولذلك يحتاج إلى وقت للتفكير جيدًا في قراره النهائي.

تحديد موعد استكمال الدوري البرتغالي

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم استكمال المسابقة يوم 4 يونيو المقبل.

وكشف الاتحاد عن الإجراءات المتبعة لعودة المسابقة والتي تشمل عزل اللاعبين وخضوعهم لفحص دوري قبل 48 ساعة من كل مباراة.

أسطورة ألمانيا يقلل من خطورة وباء كورونا

أكد ينس ليمان، أسطورة منتخب ألمانيا ونادي آرسنال، أنّ وباء كورونا لا يمثل خطورة على لاعبي كرة القدم ومن الضروري التعايش معه.

وفي تصريحات مع beIN أشار إلى أنّ الجلوس في المنزل ليس حلًا مفيدًا، وأنّ الأمل الوحيد هو في إيجاد العلاج خلال أسرع وقت ممكن.

أميان يلجأ للقضاء لرفض هبوطه للدرجة الثانية الفرنسية

قرر أميان اللجوء إلى القضاء بعد قرار هبوطه للدرجة الثانية وإلغاء المسابقة في الموسم الحالي.

وقال بيرنارد جوانين، رئيس النادي، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية إنّ القرار غير عادل لأنّه متبقي 10 جولات على النهاية والفريق يحتاج إلى 4 نقاط فقط لضمان البقاء.

رغم إلغاء المسابقة .. رين يعود إلى التدريبات

أعلن نادي رين الفرنسي عودته إلى التدريبات الجماعية استعدادًا للموسم المقبل في 2020-2021.

وجاءت العودة وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة في ظل معاناة فرنسا من تفشي وباء كورونا.

إعلان هوية أحد المصابين بفيروس كورونا في فيورنتينا

كشفت صحيفة "البايس" إصابة مارتن كاسيرس، لاعب فيورنتينا، بفيروس كورونا ووجوده بالحجر الطبي.

وكان النادي الإيطالي قد أعلن في وقت سابق إصابات 3 لاعبين و3 إداريين بالوباء.

كابيلو: رفضت صفقة تبادلية بين دي روسي ودايفيدز

أكد فابيو كابيلو، المدرب السابق ليوفنتوس وميلان وريال مدريد، رفضه عرضًا من روما لبيع إيدجر دايفيدز والحصول على دانيللي دي روسي.

وقال في تصريحات صحفية إنّه لم يمانع بيع دايفيدز لكنّه لم يرغب في جلب دي روسي رغم شخصيته القيادة في روما.