نشرة جول | تألّق سانشو وقرارات مورينيو الغاضبة

قرار جوزيه مورينيو الاستغناء عن دوهرتي والاشادة بمستوى سانشو ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الاثنين الموافق الـ 22 من فبراير 2021.

توتنهام والاستغناء عن دوهرتي

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن جوزيه مورينيو غير مقتنع بأداء المدافع مات دوهرتي الذي تعاقد معه توتنهام هذا الصيف من وولفرهامبتون بقيمة 15 مليون يورو.

وأشار الصحيفة ان مورينيو ينوي بيعه "في حال عدم تحسّن مستواه" مع نهاية الموسم.

المدافع ينتهي عقده في 2024 وهو ينوي الاستمرار في لندن حتى النهاية وفق ما أشارت الصحيفة.

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أزبيليكويتا يُكرر إنتقاد لامبارد

عاود قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا إنتقاد مدربه السابق فرانك لامبارد، الذي لم يحظَ معه بدقائق لعب كبيرة، واصفاً فترة توماس توخيل الجديدة بانها "تشهد العديد من التطور والتحسين عن فترة لامبارد".

وقال أزبيليكويتا عشية اللقاء امام اتلتيكو مدريد في دوري الأبطال: "تشيلسي اليوم بات أكثر صلابة ويمر بتحسن كبير مع توخيل مقارنة بفترة لامبارد".

إشادة بسانشو.. "بعيداً من الانتقالات"

أشاد الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند هانس يواكيم فاتزكيه بالأداء الذي يُقدمه اللاعب الإنجليزي جادون سانشو مؤخراً، وقال في حديثِ صحفي: "جادون يقدم مستوى جيد جداً حالياً، كان الأمر يحتاج للوقت فقط لن اللاعب يمتلك الجودة. كل أحاديث الانتقال التي حدثت في الصيف تم تجازوها الآن".

فيرناندينو ينفي تلقيه أي عرض لـ "دور تدريبي"

نفى اللاعب البرازيلي في صفوف مانشستر سيتي أي عرض لحصوله على مهام ضمن الكادر التدريبي لبيب جوارديولا.

وافت فيرناندينيو أنه لن يتكلم عن مستقبله قبل أن ينتهي عقده وانه لا يُفكر بالحصول على أي دور تدريبي مستقبلاً في مانشستر سيتي.