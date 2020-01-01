نشرة جول | باريس سان جيرمان يخطف ألابا ولويز يكسر أنف سيبايوس

أهم ما جاء بالصحف والمواقع العالمية

باريس سان جيرمان يزاحم ريال مدريد ويتصدر السباق لضم دافيد ألابا، وأوليفييه جيرو يستعد للرحيل عن تشيلسي، بالإضافة لواقعة غريبة في تدريبات آرسنال.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في نشرة "جول" لأبرز ما جاء من أخبار بالصحف والمواقع العالمية..

أنف سيبايوس

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تقرير من موقع "The Athletic" أكد تسبب دافيد لويز مدافع آرسنال في كسر أنف زميله داني سيبايوس خلال تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

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وأوضح التقرير أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، قرر إرسال الثنائي للمنزل، قبل عودتهما مرة أخرى مع اعتذارهما لباقي اللاعبين على ما حدث، بعد وقوع مشاجرة عنيفة بينهما.

سيبايوس لجأ لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لينفي كل ذلك قائلًا:"أخبار مزيفة".

مطالب لامبارد

تشيلسي يستعد للسفر مبكرًا يوم السبت القادم، من أجل مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي بعد نهاية العطلة الدولية.

فرانك لامبارد مدرب البلوز، خرج في تصريحات صحفية، ليطالب اللجنة المنظمة للبطولة، بتقديم المباريات التي تقام في موعد مبكر من اليوم.

وقال لامبارد:"غالبية اللاعبين لدينا سيسافرون إلى نيوكاسل بعد عودتهم من بلادهم، وبعدها إلى رين من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا قبل العودة مرة أخرى، لذلك لا أفهم لعب المباريات الساعة 12:30 من اليوم رغم وجود العديد من المواعيد الشاغرة".

رحيل ديلي ألي

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت اقتراب رحيل ديلي ألي عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت إلى أن اللاعب خرج بشكل كامل من حسابات المدرب جوزيه مورينيو، الذي يفضل عدم الاعتماد عليه منذ بداية الموسم.

بيع آرسنال

الملياردير النيجيري أورجي كالو، أبدى رغبته القوية في شراء نادي آرسنال الإنجليزي من أجل إعادة الفريق للفوز بالبطولات.

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صاحب الـ60 سنة، قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" أنه يريد شراء ما يقرب من 35% من أسهم النادي.

جيرو يغادر الدوري الإنجليزي

وكيل أعمال المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، أكد أن صاحب الـ34 سنة، يستعد للرحيل عن تشيلسي في الميركاتو الشتوي القادم.

وقال لموقع "فوت ميركاتو" إن اللاعب لا يشعر بالرضا عن وضعه الحالي مع تشيلسي، لعدم وجود أي إمكانية لمشاركته كأساسي بتشكيل المدرب فرانك لامبارد.

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وأوضح أن فكرة الرحيل عن الدوري الإنجليزي بالكامل، تبدو هي الأقرب لجيرو في يناير، من أجل ضمان اللعب في يورو 2021.

باريس وألابا

تقارير ألمانية، كشفت عن تصدر باريس سان جيرمان السباق من أجل التعاقد مع دافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، في ضربة قوية لريال مدريد.

وأوضحت أن اللاعب قد يرحل إلى باريس بمقابل مادي مخفض في يناير القادم، بدلًا من الانتظار والرحيل بالمجان في الصيف.