نشرة جول اليوم | هافيرتس يغازل تشيلسي وأزمة دفاعية في آرسنال

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نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس يغازل تشيلسي ومشاكل آرسنال الدفاعية ضمن أبرز أخبار نشرة جول اليوم، 19 يونيو 2020.

هافيرتس يغازل تشيلسي

أثار نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس مخيلة جمهور تشيلسي بتصرفاته عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وذلك بعد ربطه بالانتقال للنادي الإنجليزي.

اللاعب الألماني الشاب أبدى إعجابه بمنشور عبر "تويتر" يتحدث عن انتقاله لصفوف النادي اللندني، الأمر الذي تناقله الجمهور واعتبره دليلاً على اقتراب الصفقة.

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مشاكل دفاعية في آرسنال

تحدثت تقارير في إنجلتر عن انتهاء موسم بابلو ماري، المدافع الإسباني، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.

قلب الدفاع أشار "فوتبول لندن" إلى إمكانية تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، مما يضع ناديه في وضع حرج دفاعياً، خصوصاً بعد العرض الكارثي لبديله ديفيد لويز.

إدارة آرسنال بحسب التقرير تحاول إعادة ويليام ساليبا من سانت إتيان حيث يلعب مُعاراً حتى 30 يونيو، ولكن ليس واضحاً مدى جاهزيته.

جودين يحبط ليون

نفى دييجو جودين، المدافع الأوروجوياني، الأحاديث التي ربطته بمغادرة النيراتزوري هذا الصيف، وخصوصاً نحو ليون.

وأكد جودين لجول عبر مقربين منه على سعادته في ميلانو، وسعيه لمساعدة ناديه الحالي إنتر على تحقيق البطولات في صفوفه، متعجباً من تلك الشائعات ومصادرها.

كلويفرت يرحب ببقاء المُعارين في روما

تحدث جاستين كلويفرت، النجم الهولندي الشاب، مع "جول" عن زميليه كريس سمولينج وهنريك مخيتاريان، وتمنى أن يستمرا مع الفريق الموسم القادم.

وأشار الهولندي الشاب إلى الدور الكبير الذي لعبه الثنائي هذا الموسم، سمولينج بخبرته الدفاعية، ومخيتاريان بأهدافه وتمريراته الحاسمة، وخبراته من مشواره الواسع.

كلويفرت عرج أيضاً على العنصرية في كرة القدم والتي تأسف من استمرارها في عالم الكرة، ووصفها بالأمر الأسوأ بالعالم، مبدياً سعادته بالتظاهرات ضدها مؤخراً.

موناكو يعلق على رحيل بن يدر

أكد مسؤول موناكو أوليج بيتروف أن ناديه لن يبيع مهاجمه ونجمه وسام بن يدر، وأن الأمر ليس مطروحاً للنقاش من الأساس، وذلك في تصريحات مع "RMC".

التقارير في الأيام الماضية ربطت بين بن يدر ولايبزيج الباحث عن مهاجم لتعويض انتقال تيمو فيرنر إلى صفوف تشيلسي في الأيام المقبلة.

فريزر خارج حسابات بورنموث

أكد إيدي هووي، مدرب بورنموث، أن لاعب ونجم الفريق ريان فريزر أصبح خارج حساباته في اللقاءات المقبلة، وأنه يفضل الاعتماد على لاعبين يركزون على الفريق.

فريزر أعلن أنه لن يمدد عقده المنتهي مع بورنموث بحلول نهاية الشهر الجاري، وبالتالي لا يمكنه المشاركة في اللقاءات الخاصة بالفريق في الدوري بعد ذلك التاريخ.