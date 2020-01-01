نشرة جول اليوم | نوير يكذب إدارة بايرن واعتذار بسبب مخالفة قواعد التباعد

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تكذيب نوير لإدارة بايرن ميونخ واعتذار لاعب الدوري الألماني بسبب مخالفة قواعد التباعد ضمن أبرز أخبار الكرة صباح 18 مايو 2020.

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لامبارد يرفض طلب ريال مدريد ويوفنتوس

أكدت شبكة ESPN الأمريكية أنّ فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، يرفض التخلي عن نجولو كانتي لصالح ريال مدريد وكذلك جورجينيو إلى يوفنتوس.

التقارير الصحفية ربطت جورجينيو بالانضمام إلى يوفنتوس لخلافة ميراليم بيانيتش.

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توضيح مصير كوتينيو وويليان

أكد جيا كورباشيان، وكيل فيليبي كوتينيو، أن الأخير حالياً لاعب في صفوف بايرن ميونخ ، وأنه سيغيب عن عودة المنافسة ولن يعود إلا مع المراحل الأخيرة بسبب العملية الجراحية.

وذكر الوكيل مع "talksport" أن بخصوص شائعات الانتقال، فلم يدر أي حديث مع أي طرف بخصوصها، وأن التركيز العالمي منصب على الوباء، وأن الانتقالات وأوضاعها ستتضح بعد نهاية الأزمة.

كورباشيان عرج أيضاً على ويليان، لاعب تشيلسي ، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وذكر أن مسألة العقود المنتهية ليس واضحة لأن الموسم ليس معروفاً متى سينتهي، وأنها ليست مشكلة البرازيلي فقط ولكن عديد اللاعبين.

نادي نمساوي يسبب جدلاً في التدريبات

تسبب نادي لاسك في النمسا بحالة من الجدل بعد تسريبات تظهر لاعبيه في تدريبات جماعية رغم عدم إعطاء الضوء الأخضر بعد لبدايتها.

وفتحت رابطة الدوري النمساوي تحقيقاً مع النادي بخصوص الواقعة، وسط تقارير أن حدوثها قد يؤثر على عودة المسابقة المقررة في الثاني من يونيو.

تبرع سخي من كين

تبرع هاري كين، قائد إنجلترا وتوتنهام، بمبلغ 125 ألف جنيه استرليني، قيمة شراء حقوق الإعلان على قميص أورينت الإنجليزي، وقام بتخصيص المساحة لشكر الأجهزة الطبية في البلاد.

الفريق سبق وأن لعب كين بقميصه على سبيل الإعارة في 2011، وسجل معه خمسة أهداف، وتربطه علاقة طيبة مع مسؤوليه وجماهيره.

روما يطلب لوفرين وفيرتونخين

نادي روما يسعى للحصول على خدمات اللاعب ديان لوفرين من صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتابع روما أيضًا اللاعب البلجيكي يان فيرتونخين من صفوف توتنهام، وتأتي رغبة النادي في ظل قرب رحيل لاعبه الحالي كريس سمولينج عن صفوفه.