نشرة جول اليوم | نوير يحقق إنجازًا تاريخيًا دوليًا، وكورونا تهدد هالاند

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، 15 نوفمبر، 2020

إنجاز تاريخي لمانويل نوير مع منتخب ألمانيا، وجائحة كورونا تهدد إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند، وعرض مجنون من إنجلترا لضم ديبالا... أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، الأحد، 15 نوفمبر، 2020.

نوير يدخل تاريخ منتخب ألمانيا

عادل مانويل نوير، قائد منتخب ألمانيا، سجل سيب ماير، الحارس الأسطوري للمانشافت، في عدد المشاركات الدولية باللعب أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

نوير وصل إلى 95 مباراة دولية ليتساوى مع ماير كأكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ ألمانيا، وقد يكسر هذا الرقم في مباراة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.

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ديبالا بديل تراوري في وولفرهامبتون

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ نادي وولفرهامبتون الإنجليزي يخطط للتعاقد مع باولو ديبالا من يوفنتوس حال رحيل آداما تراوري.

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ويعاني ديبالا من قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها، كما حاول يوفنتوس التخلي عنه في سوق الانتقالات الماضية.

كورونا قد تبعد هالاند عن المشاركة مع دورتموند

يواجه نادي بوروسيا دورتموند خطر خسارة هدافه إرلينج هالاند أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني بسبب جائحة كورونا.

الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء مواجهة النرويج ورومانيا بسبب منع سلطات النرويج للمنتخب بمغادرة البلاد بسبب تفشي كورونا، مما قد يضع هالاند في الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وفي حال حدث ذلك، فلن يتمكن اللاعب من اللحاق بمواجهة هيرتا برلين.

جوتزه: نادم على الانضمام إلى بايرن ميونخ

كشف ماريو جوتزه، لاعب أيندهوفن الهولندي، أنّ الانتقال إلى بايرن ميونخ كان أكبر خطأ ارتكبه في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنّه الأمور لم تسر على ما يرام.

وأشار إلى أنّ عودته إلى المنتخب لا تتوقف عليه وأنّه ينتظر تقييم المدرب يواخيم لوف له.

رايس: أحلم بقيادة المنتخب الإنجليزي مثل هاري كين

أكد ديكلان رايس، لاعب وست هام، أنّ رغبته أكثر من مجرد الانضمام إلى منتخب إنجلترا، مشيرًا إلى حلمه ارتداء شارة القيادة.

وكشف عن حلمه في تحقيق الكثير من الإنجازات بقميص الأسود الثلاثة، مشيدًا بالدور الذي لعبه مارك نوبل معه في وست هام.