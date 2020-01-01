نشرة جول اليوم | مولر يفتح الباب لعودته لألمانيا، ومطالب بإلغاء ضربات الرأس

ما هي أحدث أخبار الساحرة المستديرة اليوم، الأحد، 22 نوفمبر 2020؟

توماس مولر يفتح الباب للعودة مرة أخرى لمنتخب ألمانيا، ومدربون في إنجلترا يطالبون بإلغاء ضربات الرأس، ضمن أبرز أخبار اليوم، الأحد، 22 نوفمبر 2020.

مولر: لم أعتزل دوليًا ومستعد للعودة

أكد توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، أنّ قرار منعه من المشاركة مع منتخب ألمانيا جاء من المدرب يواخيم لوف، مشيرًا إلى أنّه لم يعتزل دوليًا.

وأشار إلى أنّه مع ماتس هوملس وجيروم بواتينج تم استبعادهما بشكل مباشر من مدرب ألمانيا، موضحًا أنّه لو تلقى دعوة بالمشاركة فسوف ينضم للمنتخب.

المزيد من الفرق

وكان عدد من اللاعبين على رأسهم باستيان شفاينشتايجر قد طلب من لوف إعادة مولر وبواتينج إلى المانشافت.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

هالاند: موكوكو أفضل موهبة صاعدة في العالم

اعتبر إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، زميله في الفريق يوسوفا موكوكو أفضل موهبة صاعدة في العالم في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنّ صاحب الـ16 عامًا لديه مستقبل مبهر.

وأكد أنّ موكوكو قادر على التفوق عليه في الفترة المقبلة، خاصة وأنّ اللاعب أصغر منه بنحو أربع سنوات.

مدربون الدوري الإنجليزي يطالبون بإلغاء ضربات الرأس

طلب عدد من مدربين الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم فرانك لامبارد من تشيلسي و سلافن بيليتش من وست بروميتش ودين سميث من أستون فيلا بإلغاء ضربات الرأس في التدريبات وبالأخص للشباب والناشئين.

وجاء السبب وراء هذا الطلب إلى وفاة أسطورة إنجلترا نوبي ستايلز بعد إصابته بمرض الزهايمر وهو ما يحدث للرياضيين بسبب ضرب الكرة بالرأس.

إصابة خطيرة لموهبة الأرجنتين في شتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت الألماني إصابة نيكولاس جونزاليس في الركبة وسوف يغيب نحو ثلاثة أسابيع.

وتعرض اللاعب للإصابة أمام هوفنهايم بعد عودته من الأرجنتين، إذ سجل هدفين في مباراتين وحقق الفوز للتانجو على بيرو والتعادل مع باراجواي.

أسطورة آرسنال يرشح توتنهام للفوز بالدوري الإنجليزي

رشّح إيان رايت، أسطورة آرسنال، فريق توتنهام للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري بعد انتصار توتنهام على مانشستر سيتي.

وأكد أنّ السبيريز يمر بفترة رائعة مع جوزيه مورينيو وقادر على استغلال سقوط الكبار للفوز بالدوري الإنجليزي.

فليك ينفي إمكانية تدريب ألمانيا

رفض هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، إمكانية قيادة منتخب ألمانيا خلفًا ليواخيم لوف بعد خسارة الماكينات بسداسية نظيفة أمام إسبانيا.

وأشار إلى أنّه لا يرغب في ترك بايرن ميونخ وواثق من قدرة المنتخب على التحسن في بطولة أمم أوروبا في 2020 سواء استمر لوف أو جاء مدرب آخر.