نشرة جول اليوم | مورينيو يستهدف نجم ريال مدريد السابق، وفليك فخور بفريقه

أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم

يحاول جوزيه مورينيو ضم نجم يوفنتوس إلى توتنهام، وتصريحات هانز فليك قبل لقاء بايرن ميونخ مع لايبزيج، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الأربعاء، 2 ديسمبر 2020.

مورينيو يقترب من التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنّ جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، دخل في سباق مع إيفرتون للتعاقد مع سامي خضيرة من يوفنتوس.

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يوفنتوس فشل في فسخ تعاقد خضيرة والذي يحصل على راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو.

توخيل ينتقد الصحفيين ويؤكد: أخشى مانشستر يونايتد

انتقد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أحد الصحفيين بعد نشره أخبار تتعلق بأزمة في غرفة خلع الملابس.

ورد توخيل عليه ساخرًا بقوله إنّه مندهش لعدم رؤيته رفقة اللاعبين في غرفة الملابس، وأنّه حقًا يخشى مانشستر يونايتد والفريق في حالة فزع، إلا أنّه عاد وأكد أنّ الفريق سيبذل كل ما لديه ويحاول تجنب مرتدات الشياطين الحمر الخطيرة.

أرتيتا يوضح موقف بارتي من المشاركة ضد توتنهام

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، عن موقف توماس بارتي من المشاركة ضد توتنهام في ديربي شمال لندن.

وذكر أنّ اللاعب يتدرب منفردًا وسوف يخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى صعوبة الإصابة لأجل عدم المخاطرة به.

فليك فخور بمستوى لاعبيه بعد التعادل مع أتلتيكو

عبّر هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه أمام أتلتيكو مدريد رغم غياب العناصر الأساسية.

وقال فليك إنّه شاهد العديد من المواهب الشابة التي سوف تساعد بايرن ميونخ في المباريات المقبلة، وأنّ ما أظهروه أمام خصم قوي مثل أتلتيكو أمر مبشر.