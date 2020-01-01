نشرة جول اليوم | منقذ ميسي يقترب من تجديد عقده، وعودة ويلشير لآرسنال

أبرز أحداث كرة القدم العالمية اليوم، 25 نوفمبر 2020

الموهبة التي أنقذت ميسي في الأرجنتين يقترب من التجديد وجاك ويلشير يتحدث عن عودته إلى آرسنال، ضمن أبرز أخبار اليوم، الأربعاء، 25 نوفمبر 2020.

مورينيو يحدد فترة غياب ألدرفيريلد

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن الفترة التقديرية لغياب توبي ألدرفيريلد عن الملاعب بعد إصابته.

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وقال مورينيو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي إنّ إصابة اللاعب البلجيكي عضلية وسوف يغيب من أسبوعين إلى شهر، مشيرًا إلى أنّها أقل خطورة من المتوقع.

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شتوتجارت يجدد عقد مهاجم الأرجنتين الشاب

أعلن شتوتجارت تجديد عقد المهاجم نيكولاس جونزاليس لموسم إضافي لينتهي في صيف 2024.

وتألق صاحب الـ22 عامًا مع منتخب الأرجنتين وسجل ضد باراجواي وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر.

مورا: احترم قرار مورينيو ونبحث عن الفوز بلقب

أكد لوكاس مورا، جناح توتنهام، احترامه لقرار جوزيه مورينيو في دقائق اللعب التي يحصل عليها، مشيرًا إلى أنّ الفريق صار يمتلك عقلية أفضل سوف تساعده على حصد البطولات.

ورفض المقارنة بين مورينيو وبوتشيتينو، مشيرًا إلى أنّ ما يفرق معه الشكل الحالي للفريق وتطوره في الدوري واليوربا ليج مؤكدًا أنّ الوقت قد حان للفوز ببطولة.

ويلشير: العودة إلى آرسنال حلم

نفى جاك ويلشير، لاعب آرسنال السابق، تلقيه أي عروض للعودة إلى الجانرز مؤكدًا أنّ هذا الأمر بمثابة الحلم الذي يود تحقيقه.

وأكد أنّه مشجع لآرسنال وسعيد بتطور شكل الفريق مؤخرًا ولو سُنحت له الفرصة للعودة فلن يتردد في الموافقة.

توخيل ينفعل على الصحفيين: لا تملكون الشجاعة!

انفعل توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على الصحفيين عقب لقاء لايبزيج في دوري أبطال أوروبا مؤكدًا أنّ الإعلام لا يفعل شيء سوى الانتقادات.

ورفض توخيل اعتبار أداء الفريق أمام لايبزيج سيئًا مشيرًا إلى أنّ الفريق الألماني وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأنّ الهدف من المباراة هو الفوز وتحقق.

وقال للصحفيين: "لو تملكون الشجاعة لذهبتم إلى اللاعبين وتحدثتم عن أداء الفريق، لكن لا أحد يمتلك الشجاعة".