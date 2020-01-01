نشرة جول اليوم | مفاجأة فيرنر وليفربول يرفض الاستسلام

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية اليوم 6 يونيو 2020

حالة من الترقب تعيشها كرة القدم العالمية هذه الأيام، بعد اقتراب عودة النشاط الرياضي من جديد بعد أزمة كورونا، وكذلك دخول سوق الانتقالات الصيفية.

أنباء جديدة عن صفقة تيمو فيرنر، ومحاولات من باريس سان جيرمان لتدعيم صفوف، وكذلك موقف مُعارض من بيب جوارديولا للتخلي عن جواو كانسيلو، كل هذا وأكثر في نشرة أخبار جول اليوم 6 يونيو 2020..

ليفربول يرفض اليأس

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صحيفة "ديلي إكسبرس" كشفت عن مفاجأة برفض ليفربول الاستسلام في صفقة التعاقد مع تيمو فيرنر، وسط أنباء قوية حول اتفاقه مع تشيلسي بعد تفعيل البلوز الشرط الجزائي بعقد المهاجم الألماني مع لايبزيج.

واستعانت الصحيفة بتصريحات خبير الانتقالات بالدوري الإنجليزي إيان ماكجري، حيث أشار لتقدم الريدز بعرض لضم فيرنر الشهر الماضي، واستعداد المدرب يورجن كلوب لإعادة المحاولة قبل حسم الأمور لتشيلسي بشكل نهائي.

مفاجأة مانشستر

موقع "ذا أثليتيك" الإنجليزي كشف عن مفاجأة أخرى، بأن مانشستر يونايتد كان مهتماً بالحصول على خدمات فيرنر قبل تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

سبب فشل الصفقة، جاء بسبب تأكيدات أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، بأن التعاقد مع فيرنر، مرتبط بتوفير الأموال عن طريق بيع الفرنسي بول بوجبا، ولكن ضيق الوقت لم يساعد على إتمام العملية بأكملها.

جيسوس .. أشخاص بلا عقول

جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، خرج للتضامن مع جورج فلويد ضحية العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة من كبار اللاعبين.

جيسوس قال في تصريحات صحفية:"العنصرية ليس مشكلة وليدة اللحظة، ولكنها من سنوات طويلة وما نراه الآن ليس سوى انفجارات نتيجة تراكمات ما حدث".

وأضاف:" لا يجب التعميم على جميع الأشخاص، ولكن من يتصرف بشكل عنصري فهو لا يمتلك أي عقل، وأما بالنسبة لمظاهر العنف التي تجري حالياً فأنا ضدها بكل تأكيد".

تهديد إيجالو

المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، المُعار لمانشستر يونايتد من شنغهاي شينوا الصيني، تعهد بمغادرة أرض الملعب في حالة تعرضه لأي واقعة عنصرية جديدة بدون ردود أفعال قوية.

إيجالو سبق وأن تعرض للعنصرية بالدوري الصيني، ولكن ناديه شنغهاي لم يقم باتخاذ أي قرارات، مما أغضب اللاعب كثيراً وجعله يخرج مرة أخرى للتحذير من عدم تحمله أي واقعة تمييز عنصري جديدة".

صدمة مانشستر ورحيل سمولينج

مانشستر يونايتد كان يطمح في الاستفادة من الثنائي أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج بعد عودتهما من الإعارة لما تبقى من الموسم الحالي، ولكن الدوري الإنجليزي يرفض هذه الفكرة تماماً.

البريميرليج رفض فكرة مشاركة أي لاعب مُعار بعد عودته بسبب أزمة كورونا، إلا في حالة تواجد ظروف خاصة جداً تتيح هذه الإمكانية.

وعلى جانب آخر كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تقدم روما بعرض جديد لضم سمولينج بشكل نهائي، يتضمن الإعارة لموسم آخر بـ3 مليون يورو، مع إلزامية الشراء في صيف 2021 بـ14 مليون يورو.

عرض ميلينكوفيتش

وفقاً لما أكده موقع "Le10sport"، فإن نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الوسط الصربي ميلينكوفيتش سافيتش.

العرض وصلت قيمته 60 مليون يورو، ولكن لاتسيو يرفض التخلي عن لاعبه بأقل من 80 إلى 85 مليون يورو، مع توقعات باستمرار المفاوضات بين الطرفين خلال الأسابيع القادمة.

جوارديولا يرفض سيميدو

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رفض بيب جوارديولا فكرة التخلي عن خدمات مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو لنظيره برشلونة في الصيف.

برشلونة حاول إقناع مانشستر سيتي ببرتغالي آخر في مركز الظهير الأيمن بصفقة تبادلية وهو نيلسون سيميدو، ولكن جوارديولا اختار الاحتفاظ بكانسيلو الموسم القادم.

ترقب حول ديمبيلي

شكوك مستمرة حول مستقبل عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، وسط تأكيدات بقيام النادي الإسباني بعرض اللاعب للبيع، للتخلص منه بشكل كامل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن ترقب من باريس سان جيرمان وليفربول بهذه الخطوة، حيث يستعد برشلونة لإبلاغ وكيل اللاعب بعدم الحاجة لخدماته بعد نهاية الموسم المحتملة في شهر أغسطس القادم.

فليك يثير الجدل

هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، خرج ليبعث برسالة لتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج بعد اقترابه من تشيلسي ليقول:"لاعب رائع جداً يجيد التهديف بشكل مستمر، نحترم قراره بكل تأكيد وكل شيء على ما يرام".

فليك تحدث مرة أخرى عن كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن قائلاً:"تطور بشكل كبير جداً الفترة الماضية، تحركاته ذكية جداً في الملعب، لذلك أعتقد أن معظم المدربين في العالم يحلمون بالحصول على خدماته".

أرتيتا يرفض رحيل تيرني

بعض التقارير الإنجليزية كشفت عن محاولات من ليستر سيتي للتعاقد مع كيران تيرني ظهير آرسنال هذا الصيف، تحسباً لرحيل بن تشيلويل ولكن ميكيل أرتيتا لا يرحب بهذه الفكرة.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، استشهدت بتصريحات المدرب الإسباني لإيان رايت أسطورة آرسنال، عن اعتباره تيرني كأحد العناصر الهامة لفريقه على المدى البعيد.

بالوتيلي يودع بريشيا

تقارير صحفية إيطالية أكدت أن بريشيا قرر فسخ تعاقده مع ماريو بالوتيلي، بسبب عدم ظهور اللاعب في تدريبات الفريق.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن هذا القرار جاء بناء على طلب رئيس النادي الإيطالي، بإنهاء عقد اللاعب الذي كان من المقرر امتداده حتى 2022.