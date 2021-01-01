نشرة جول اليوم | مُطالبات بإلغاء الفار وأزمة توتنهام مع اقالة مورينيو

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الاثنين الموافق 15 من فبراير 2021.

أزمة توتنهام مع اقالة مورينيو

بعد النتائج السلبية المتتالية لجوزيه مورينيو مع توتنهام بات الحديث عن "انقلاب موسم" للمدرب البرتغالي الذي كان قد وصل الى صدارة ترتيب البريميرليغ الشهر الفائت قبل ان ينتهي الامر بسلسلة تعثرات، وفي هذا الصدد بدأ الحديث عن احتمال، ولو ضئيل لاقالته، ومن هنا سلط موقع "The Atheltic" الضوء على هدم وجود بند في عقد مورينيو يتيح لتوتنهام فسخ التعاقد قبل 2022 (مدة نهاية العقد)، وبناءً عليه فالنادي اللندني سيكون مجبراً على دفع تعويض مادي كبير للمدرب في حال إقالته، وهو الأمر الذي سيشكل عائقاً خصوصاً في فترة "ما بعد كورونا" التي شهدت انتكاسة اقتصادية كروية كبرى.

لاكازيت فقد ثقة ارتيتا

نقلت صحيفة ديلي ميرور الإنكليزية ان مهاجم نادي ارسنال اليكسندر لاكازيت فقد ثقة المدرب ميكيل ارتيتا نهائياً بالأخص بعد تصرّف الأخير بإجلاس مهاجمه على دكة البدلاء قبل مباراة ليدز يونايتد التي ترافقت مع تألق بيير ايمريك اوباميانغ بهاتريك.

وكانت الصحافة الإنكليزية والمحللين سلطوا الضوء بعد مباراة ليدز يونايتد على وضع لاكازيت تحديداً، إذ أشار لاعب مانشستر يونايتد السابق اندي كول الى وضع اللاعب مع فريقه قائلاً: "انا حزين لأجله، لأنه من على دكة البدلاء يرى اوباميانغ يُسجل هاتريك ويقول في نفسه.. ربما كنت سأسجل".

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روني يريد الغاء تقنية الفار

في اعتراض من العيار الثقيل على أداء تقنية الفار، اعتبر مدرب ديربي كاونتي ولاعب مانشستر يونايتد السابق وأين روني انه يجب الاستغناء عن تقنية الفار والعودة للاعتماد على قرارات الحكام، لأن هذه التقنية "سلبت اللعبة حماسها".

وقال روني: "لا مشاكل في الشامبيونشيب لأن الفار لم يصل الينا بعد، لكني أرى ما يحصل في البريميرليغ ويجب ان يتوقف، صحيح أننا نشتكي احياناً بعد المباريات من بعض القرارات لكن يجب الثقة بعمل الحكام من جديد".

ماركو روزي قد يُبقي هالاند في دورتموند

تسود أجواء التفاؤل في بروسيا دورتموند اثر الإعلان عن قدوم المدرب ماركو روزي -بروسيا مونشغلادباخ- الى السدة التدريبية الموسم القادم، وذلك لأن روزي هو من أشرف على انطلاقة اللاعب ايرلينغ هالاند مع سالزبورغ سابقاً.

ويُعتبر هالاند أبرز هدف لكبار الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات المقبلة، بدءاً بريال مدريد مروراً ببرشلونة، تشيلسي وصولاً الى مانشستر سيتي.