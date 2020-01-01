نشرة جول اليوم | مصير بايرن ميونخ وجدل دييجو كوستا

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الأحد الموافق الـ 12 من يوليو.

خطط مانويل بيليجريني من أجل عودته لريال بيتيس، وتصريحات دييجو كوستا حول هدفه المثير للجدل وطرد هالاند من ملهى ليلي، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية لليوم الأحد الموافق الـ 12 من يوليو.

بيليجريني يبدأ التخطيط مع ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الجديد لنادي ريال بيتيس مانويل بيليجريني قد بدأ العمل من أجل دعم الفريق في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن المدرب يسعى للحصول على خدمات نجم ريال مدريد براهيم دياز في الموسم الجديد.

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نجم آرسنال في محادثات مع بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن رغبة اللاعب هيكتور بيليرين في الرحيل عن صفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أوضحت أن بايرن ميونخ تواصل معه من أجل الانضمام لهم.

تياجو قد يستمر في بايرن ميونخ

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الإسباني تياجو ألكانتار نجم بايرن ميونخ قد يستمر في صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن اللاعب لن ينضم لصفوف ليفربول كما انتشر مؤخرًا.

جاسبريني يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان

علق المدرب جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا على مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات قال فيها: "لقد تابعنا تلك القرعة بشغف، وباريس سان جيرمان فريق قوي، ونعلم أن هدفهم الفوز بدوري أبطال أوروبا".

دييجو كوستا يدافع عن هدفه أمام بيتيس

دافع النجم البرازيلي حامل الجنسية الإسبانية دييجو كوستا عن الهدف الذي سجله في شباك ريال بيتيس مساء الأمس.

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وقال كوستا: "ربنا يقول البعض إنه جاء من تسلل، أو إنني لمست الكرة بيدي لكن بكل وضوح الهدف سليم".

طرد هالاند من ملهى ليلي

انتشر مقطع فيديو للنجم النرويجي إرلينج هالاند وهو يتم طرده من ملهى ليلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولم يصدر بوروسيا دورتموند أو اللاعب أي بيانات حول الحادثة التي تثير جماهير الفريق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.