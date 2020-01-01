نشرة جول اليوم | مستقبل مبابي على المحك وفليك يبحث عن بدائل ديفيس

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ26 من أكتوبر 2020.

مستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وبحث هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ عن بدائل ألفونسو ديفيس بالإضافة لتصريحات فان باستن عن انضمام فان دي بيك لمانشستر يونايتد ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ26 من أكتوبر 2020.

الأموال ليست مشكلة .. مبابي يضع شرطه الوحيد للبقاء في باريس

تحدثت تقارير فرنسية عن انطلاق المفاوضات بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي، مع وجود شرط وحيد من الأخير من أجل الاستمرار مع بطل فرنسا ووصيف أوروبا.

ولم تشهد المفاوضات أي حديث بعد عن الأمور المادية وراتب اللاعب، في ظل تركيز الأخير على معرفة خطط ناديه للمواسم القادمة والمشروع المعتمد.

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بعد إحرازه لهدف في الديربي.. هالاند يحصل على طعام مجانًا لسنة في دورتموند!

مبابي يُهدد أوروبا: باريس سان جيرمان سيرد على هزيمته من مانشستر يونايتد بقوة

لم يمر تألق إرلينج هالاند بقميص بوروسيا دورتموند وإحرازه لهدفٍ في شباك شالكه بديربي الرور مرور الكرام، إذ تحصل بسببه على وجبات مجانية لمدة عام من مطعم كيفن جروسكرويتس لاعب أسود الفيستيفاليا السابق.

وكان هالاند قد قاد دورتموند لتحقيق ثلاث نقاط هامة بإحرازه لهدف من ثلاثية كتيبة لوسيان فافر في شباك الرويال بلوز، ليصل بذلك النادي الأصفر والأسود للنقطة رقم 12 بالتساوي مع بايرن ميونخ وخلف المتصدر لايبزيج بنقطة.

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فليك يبحث عن بدائل ديفيس

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن المدرب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ يبحث في الوقت الحالي عن بدائل للاعبه ألفونسو ديفيس الذي أصيب في الكاحل.

وبحسب ما ذكرت "سبورت 1"، فالمدرب يفضل إيجاد البدائل من داخل الفريق في الوقت الحالي كخيار أول قبل اللجوء لسوق الانتقالات الشتوي.

فان باستن يؤنب فان دي بيك على الانضمام لمانشستر يونايتد

أنب نجم هولندا المعتزل ماركو فان باستن اللاعب دوني فان دي بيك على الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال فان باستن: "لم يكن عليه الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد، فهو لاعب جيد ويريد اللعب كل أسبوع، أن يلعب ست أو سبع مباريات في العام ذلك ليس له".