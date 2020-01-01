نشرة جول اليوم | ماجواير يرد على لامبارد وخطوة صادمة لبوتشيتينو

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

الوجهة القادم لماوريسيو بوتشيتينو في التدريب، وتصريحات مارسيال عن كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، ضمن أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية، بالمواقع والصحف الصادرة اليوم 27 أكتوبر.

ماجواير يرد

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رد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، على تصريحات فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، والتي هاجم فيها التحكيم لعدم حصوله على ركلة جزاء في المواجهة بين الفريقين بالدوري الإنجليزي.

لامبارد تعجب وقتها من الوقت الطويل، الذي قضاه الحكم من أجل رؤية اللقطة، وعدم احتسابه ركلة جزاء، بعد قيام ماجواير بمسك سيزار أثبيليكويتا داخل منطقة الجزاء.

ماجواير رد بصورة له على موقع "إنستجرام"، وهو يتعرض للمسك داخل منطقة جزاء تشيلسي هو الآخر في نفس المباراة، في إشارة واضحة إلى تصريحات لامبارد.

منافسة كافاني

المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، تحدث عن زميله الجديد إدينسون كافاني، والتكهنات حول وجود منافسة بينهما في مانشستر يونايتد.

وقال مارسيال:"هو لاعب رائع وأثبت ذلك طوال مشواره في كرة القدم، وأثق في قدرته على مساعدتنا، ومن الإيجابي وجوده كإضافة للمجموعة نظراً لضغط المباريات".

وأضاف:"عندما يحصل أي لاعب على راحة، مع وجود الجودة اللازمة في التشكيل، فهذا يمنحنا القدرة على تفادي السقوط".

بكاء هليب

ألكسندر هليب لاعب آرسنال السابق، تحدث عن تجربته الصعبة في برشلونة، وندمه على مغادرة المدفعجية رغم تألقه مع الفريق اللندني.

وقال النجم البيلاروسي السابق:"مازلت أفكر في الأمر رغم مرور كل هذه السنوات، لا أفهم ماذا حدث ولماذا غادرت آرسنال في هذا التوقيت".

وأضاف:"برشلونة وقتها كان الفريق الأفضل في العالم، ولكني كنت سعيداً في آرسنال وامتلكت العديد من الأصدقاء هناك، فينجر تحدث معي وقتها وأخبرني بأهمية بقائي مع الفريق لكني بكيت ولم أعرف ماذا أفعل".

خطوة مفاجئة

ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق الذي ارتبط أكثر من مرة بالانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد وبرشلونة، أصبح على أعتاب الدوري الروسي.

موقع "Championat" أكد أن المدرب الأرجنتيني دخل في محادثات جدية مع نادي زينيت الروسي من أجل تدريبه قريباً.

موستافي يرفض التجديد

موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي يؤكد أن المدافع الألماني شكودران موستافي، رفض التوقيع على عقد جديد مع آرسنال هذا الشهر.

وأوضح أن اللاعب الذي دخل العام الأخير من عقده، يفضل الاستمرار حتى نهاية الموسم والرحيل بالمجان.

مالين وبرشلونة

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن برشلونة ربما يصرف النظر عن ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، وقرر توجيه أنظاره نحو هدف آخر في حالة تعثر المفاوضات لضمه.

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وأشارت إلى أن دونيل مالين مهاجم نادي أيندهوفن الهولندي، يعتبر هو الهدف الأقرب للنادي الكتالوني، نظراً للموهبة الكبيرة التي يمتلكها صاحب الـ21 سنة.

العملاق جوليو سيزار حارس إنتر وبنفيكا ومنتخب البرازيل السابق، قرر اختيار المدرب الأفضل له طوال مسيرته الكروية.

سيزار وقع اختياره على جورج جيسوس مدربه السابق في بنفيكا، على حساب مورينيو، نظراً لمعرفته الكبيرة في كرة القدم.