نشرة جول اليوم | ماتيتش يجدد ومورينيو يسخر من آرسنال

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تجديد عقد نيمانيا ماتيتش مع مانشستر يونايتد، وسخرية مدرب توتنهام جوزيه مورينيو من آرسنال ضمن نشرة جول اليوم، 6 يوليو 2020.

مانشستر يجدد عقد ماتيتش

أعلن مانشستر يونايتد تمديد عقد متوسط ميدانه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى 2023 بعد المفاوضات الناجحة بين الطرفين الفترة الماضية.

ماتيتش استعاد مكانته أساسياً في تشكيل الشياطين الحمر وأصبح قطعة مهمة في تشكيل أولي جونار سولشاير المتألق مؤخراً.

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مورينيو يسخر من آرسنال

عاد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، لممارسة هوايته في السخرية من آرسنال في ظل المنافسة بين غريمي لندن وجماهير الفريقين ونشر حساب المدفعجية فيديو لأهداف الفريق بشيفيلد بعد خسارة سبيرز أمامهم.

وقال مورينيو للإعلام: "سيكون أمراً منطقياً الحديث عن مركز الفريق الآخر لو كنت في قمة الترتيب أو تنافس على المربع الذهبي".

وأضاف: "فقط تحتفل بمشاكل غيرك وأنت في مشاكل أيضاً، لا أظن أن من نشر هذا الفيديو هو أرتيتا نفسه أو قائد الفريق، من فعل ذلك شخص جالس في منزله لأشهر".

وأتبع: "أن تكون بطلاً لشمال لندن لا معنى للأمر لأن طموحاتك يجب أن تكون أكبر من ذلك، أريد فريقي أن ينهي بمركز أفضل ولكن تفكيره يكون أعظم من هذا".

لايبزيج يقترب من هدف بايرن ميونخ

ذكرت "بيلد" أن لايبزيج قريب من ضم بينيامين هنريكس، الظهير الألماني الدولي، من موناكو على سبيل الإعارة لمدة عام.

اللاعب يحظى بإعجاب من عديد الأندية حول أوروبا، ولكن ارتبط الموسم الجاري بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ.

طبيب بايرن يعود للحديث عن خلافه مع جوارديولا

عاد هانز مولر، طبيب بايرن السابق، للحديث عن خلافه الشهير مع مدرب الفريق السابق بيب جوارديولا مع "سبورت 1".

وقال مولر الذي ترك منصه وقتها بسبب الخلافات: "لم أتقبل فكرة أن مدرب صغير في السن ومن الأفضل في العالم يتدخل في شؤون عملي ويعرف أكثر مني".