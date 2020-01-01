نشرة جول اليوم | ليوناردو يهاجم توخيل ومورينيو يشعل الأجواء

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أجواء متوترة بين ليوناردو وتوماس توخيل في باريس سان جيرمان، وحرب التصريحات بين جوزيه مورينيو ومدربي البريميرليج ضمن نشرة جول اليوم، 3 أكتوبر 2020.

ليوناردو يهاجم توخيل

هاجم المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو مدرب الفريق توماس توخيل بسبب تصريحاته السابقة عن حاجة الفريق لتدعيمات.

البرازيلي قال إنه والنادي لا يفهمان تصريحات المدرب ويعتبرها غير مقبولة، وسيتم مناقشتها داخلياً، وذلك أن إذا قرر توخيل البقاء سيكون عليه احترام الإدارة وقراراتها.

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ليوناردو أكد أن فريقه سيحاول تدعيم الفريق قبل نهاية الميركاتو، وأشار إلى صعوبة ضم حسام عوار من ليون واعتبر الأمر أشبه بالحلم.

توخيل: باريس افتقد النجاعة رغم السداسية

أبدى توماس توخيل، مدرب بي إس جي، عدم رضاه عن مستوى الفريق رغم الانتصار بسداسية على حساب أنجيه الجمعة بالدوري.

المدرب قال إن فريقه افتقد للنجاعة أمام المرمى، وإن الفريق لا يغلق المساحات وهو في المرحلة الهجومية، مما يعرضه للهجمات المرتدة.

وحول سوق الانتقالات، أوضح أنه أعطى رأيه بصدق وسيكون عليه التوقف عن الطلب والصبر الآن، ولكن شدد على أهمية إبداء رأيه.

بايرن يقرر السماح لمارتينيز بالرحيل مجاناً

أكدت "سكاي" أن بايرن ميونخ قرر السماح لنجمه الإسباني خافي مارتينيز بالمغادرة بشكل مجاني خلال الأيام المقبلة.

وعطلت مطالب بايرن المادية عملية انتقال مارتينيز إلى صفوف فريقه القديم أتلتيك بيلباو، ولكن قرار بايرن سيسهل الصفقة، وسط أقاويل عن عرض من النصر السعودي، ولكن اللاعب يفضل إسبانيا.

لامبارد: الحديث مع مورينيو لم يكن نصيحة

أكد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أنه لا يصدق أن حديثه مع جوزيه مورينيو أثناء لقاء توتنهام الأخير والمشادة بينهما كانت نصيحة من البرتغالي له.

لامبارد قال إنه يتقبل النصح من أي شخص، ولكن ما دار بينه وبين مدربه السابق لم يكن أبداً عملية نصح له، وكان يتخطى ذلك.

مورينيو: فزت بكل ما كان يمكن الفوز به في مانشستر

أوضح جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، أن جمهور مانشستر يونايتد يتفهم أنه قام بكل شيء ممكن مع الفريق، وأنه حقق كل البطولات الممكنة في فترته معه.

وذكر البرتغالي أنه لا يسعى للانتقام من أي أحد في يونايتد لأن علاقته جيدة مع الجميع وجمع أصدقاء كُثر هناك، وأنه يتمتع بعلاقات طيبة مع ناديه السابق.

كافاني يخفض راتبه من أجل أتلتيكو مدريد

ذكرت "آس" أن إدينسون كافاني مستعد الآن لتخفيض راتبه من أجل الالتحاق بصفوف أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

الأوروجوياني سينضم في حال نجاح الروخيبلانكوس ببيع دييجو كوستا، نفس موقف مواطنه لوكاس توريرا الذي ينتظر رحيل هيكتور هيريرا لإفساح المجال له بالوسط.