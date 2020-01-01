نشرة جول اليوم | ليفربول يطلب تياجو وباريس يضع خطة الميركاتو

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اهتمام ليفربول بنجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا وخطط باريس سان جيرمان لميركاتو الصيف ضمن أبرز الأخبار في نشرة جول اليوم، 25 يونيو 2020.

ليفربول يطلب ألكانتارا

ذكرت "كيكر" أن ليفربول أبدى اهتماماً في الأسابيع الماضية بضم نجم وسط بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا، وذلك بعد تردد الأخير في تمديد عقده مع ناديه.

الأنباء سبق ونقلتها "بيلد" قبل أشهر، ولكن آخر الأنباء تشير إلى تجدد اهتمام الريدز بسبب عقد النجم الإسباني الذي ينتهي في 2021.

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بي إس جي يضع خطط ميركاتو الصيف

أوضحت "لو باريسيان" أن باريس سان جيرمان سيدخل ميركاتو الصيف الحالي بميزانية تبلغ فقط 70 مليون يورو، المبلغ الذي يقل عن ما تعود على صرفه السنوات الماضية.

وتحدث التقرير عن أن جائحة كورونا وتوقف النشاط الكروي تركت أثراً كبيراً على النادي الباريسي، وبالتالي لن يكون قادراً على صرف الأموال بحرية، وهو ما أكده مديره الرياضي ليوناردو قبل أيام.

بي إس جي قد يواجه معضلة بسبب مغادرة مجموعة من لاعبيه مجاناً مثل إدينسون كافاني، توماس مونييه، تياجو سيلفا، وتانجوي كواسيه ووجوب تعويضهم.

صراع على نجم بيرمنجهام

أفادت "كيكر" أن بايرن ميونخ يزاحم بوروسيا دورتموند بقوة على خدمات جود بيلينجهام، لاعب بيرمنجهام الشاب، والذي يقدر سعره في حدود 22 مليون يورو.

اللاعب صاحب الستة عشر عاماً يحظى أيضاً بمتابعة من مانشستر يونايتد وتشيلسي في بلاده، ولكن دورتموند حالياً يتصدر سباق التعاقد معه.

موناكو يعلن رحيل سليماني وباكايوكو

أعلن موناكو رسمياً رحيل الثلاثي المُعار إسلام سليماني، تيمويه باكايوكو، وأدريين سيلفا عن صفوفه بعد انتهاء الموسم.

سليماني رغم تألقه وشراكته المميزة مع وسام بن يدر سيعود إلى ليستر سيتي مع سيلفا من جديد، نفس الأمر بالنسبة لباكايوكو الذي لا يدخل في حسابات تشيلسي.

حل وحيد لإبقاء هافيرتس في ليفركوزن

تحدثت "بيلد" أن كاي هافيرتس قد يستمر مع باير ليفركوزن الموسم المقبل رغم العروض الضخمة في حالة بلوغ الفريق دوري أبطال أوروبا.

ليفركوزن حالياً يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنجلادباخ، ويتبقى جولة وحيدة يستضيف فيها ماينز بينما يواجه منافسه هيرتا برلين.