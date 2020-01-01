نشرة جول اليوم | كورونا يهدد ميهايلوفيتش وانتهاء مسلسل جابرييل

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إصابة سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا بفيروس كورونا، وانتهاء مسلسل البرازيلي جابرييل، لاعب ليل، باقتراب انتقاله إلى آرسنال ضمن نشرة جول اليوم، 23 أغسطس 2020.

كورونا يهدد ميهايلوفيتش

أعلن بولونيا عن إصابة مدربه سينيسا ميهايلوفيتش بفيروس كورونا بعد خضوعه الجمعة للفحص، وأكد أنه لا يعاني من أي أعراض وتم عزله.

ويدور التخوف حول حالة سينيسا الصحية بسبب سابق إصابته بمرض سرطان الدم "اللوكيميا"، مما يضعه تحت الخطر بسبب ضعف المناعة.

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وازدادت حالات الإصابة بين اللاعبين والأطقم الطبية في صفوف الأندية الإيطالية بالأيام الماضية، مما يهدد انطلاق الدوري الشهر المقبل بحسب تصريحات من مسؤولين طبيين.

آرسنال ينهي مسلسل جابرييل

أكد "فابريزيو رومانو" أن آرسنال حسم التعاقد مع جابرييل، مدافع ليل، بعد أسابيع من المفاوضات والكر والفر.

اللاعب اختار المدفعجية بعد أن رفع الأخير عرضه إلى قرابة 32 مليون يورو، وتفوق على نابولي ومانشستر يونايتد.

ويخضع البرازيلي للفحص الطبي غداً، عكس ما قيل في الصحافة الإنجليزية بخصوص سابق خضوعه بالفعل، والإعلان الرسمي الأسبوع المقبل بحسب رومانو.

مورينيو يشكر ليفي على التدعيمات

وجه مدرب توتنهام جوزيه مورينيو الشكر لدانييل ليفي، رئيس النادي، على التدعيمات التي تعاقد معه، وذلك في حديثه بعد الانتصار الودي على إبسويتش 3-0.

وأشاد مورينيو بضم الثنائي بيير هويبرج وجوي هارت بما يملكان من خبرة دولية، خصوصاً في ظل الأجندة المزدحمة للفريق الموسم المقبل، وذلك في حديثه مع قناة النادي.

تشيلسي يرفع عرضه لضم هافيرتس

أكد "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي قد رفع عرضه لضم كاي هافيترس إلى 90 مليون يورو، ولكن باير ليفركوزن متمسك بالحصول على 100 مليون يورو.

بالمقابل، أكد المدير الرياضي لليفركوزن رودي فولر مع "سبورت بازر" أن ناديه لن يقوم بأي تخفيضات بخصوص سعر نجمه بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق الانتقالت.

وأشار فولر إلى ارتباط هافيرتس بعقد مع ناديه حتى 2022، وأنه سيكون سعيداً بالحفاظ عليه في الموسم المقبل ضمن صفوفه.