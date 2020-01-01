نشرة جول اليوم | كورونا يضرب كرة القدم بقوة، وانتقالات كثيفة للحراس

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم لليوم الثلاثاء الموافق الـ 18 من أغسطس 2020.

عودة فيروس كورونا بقوة في فرنسا وإيطاليا، بالإضافة لفترة الانتقالات ورحيل كلاوديو برافو عن مانشستر سيتي وانضمام جو هارت لتوتنهام ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم لليوم الثلاثاء الموافق الـ 18 من أغسطس 2020.

كورونا يؤجل بداية الدوري الفرنسي

أعلن نادي مارسيليا اليوم عن وصول الحالات الإيجابية في صفوفه بفيروس كورونا لأربعة عناصر، وهو ما تسبب بشكل مباشر في تأجيل المواجهة الافتتاحية للدوري الفرنسي.

اللقاء الافتتاحي للبطولة كان سيقام يوم الجمعة بين مارسيليا وسانت إيتيان، لكن بعد تأجيله لن يقام قبل منتصف سبتمبر المقبل.

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رحيل برافو عن مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي عن رحيل لاعبه التشيلي كلاوديو برافو بعدما أمضى أربعة مواسم بقميص النادي، وبعد أن انتهى تعاقده.

جو هارت ينضم لتوتنهام

أعلن نادي توتنهام بشكل رسمي عن نجاحه في ضم الحارس جو هارت نجم منتخب إنجلترا السابق لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

عقد نجم مانشستر سيتي الأسبق سيكون لمدة عامين، تبدأ من الموسم الجديد الذي يحضر له الفريق في الوقت الحالي.

روما يعلن إصابات كورونا جديدة

أعلن نادي روما عن تعرض لاعبان من فريق الشباب لفيروس كورونا بحسب ما أوضحت الفحوصات الأخرى التي قام بها النادي.

وذكر النادي في بيانه أن الثنائي تم عزلهما في المنزل بالوقت الحالي، وسيخضعان للرعاية الطبية اللازمة حتى إتمام عملية الشفاء.