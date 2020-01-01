نشرة جول اليوم | كورونا يضرب الدوري الإيطالي وبايرن يطارد برشلونة

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 28 من سبتمبر 2020.

موجة كورونا الجديدة تضرب الدوري الإيطالي بقوة وبايرن ميونخ مهتم بهدف برشلونة، ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 28 من سبتمبر.

كورونا يضرب الدوري الإيطالي

أعلن نادي جنوى عن إصابة 14 من عناصره بفيروس كورونا في بيان رسمي أصدره الفريق قبل قليل.

جاء هذا بعد ساعات من مواجهاتهم أمام نظيرهم نابولي والتي انتهت للأخير بستة أهداف نظيفة، وقبل حوالي 12 يومًا من اللقاء القادم ضد تورينو.

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في الوقت نفسه أعلن نادي سامبدوريا عن إصابة لاعبه كيتا بالدي بالفيروس وأكد أنه تم عزله عن بقية الفريق.

بايرن يطارد برشلونة ويحاول مع لاعب نوريتش الشاب

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونخ مهتم بالحصول على خدمات اللاعب ماكس آرونز لاعب نوريتش سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن برشلونة يتابع الظهير الأيمن الإنجليزي الشاب أيضًا بالرغم من قربه من حسم صفقة سيرجينيو ديست.

يونايتد يترك بيريرا في إعارة للاتسيو

علم موقع جول اليوم أن نادي مانشستر يونايتد ينوي الموافقة على رحيل لاعبه أندرياس بيريرا لصفوف لاتسيو في فترة إعارة لنهاية الموسم الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه مشاركة اللاعب بشكل مستمر مع الفريق صعبة في ظل وجود بول بوجبا ودوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديش.

أداما تراوري في حيرة

طالب منتخب مالي اللاعب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون بالانضمام لصفوفه في الفترة المقبلة من أجل خوض أول مباراة دولية له.

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يأتي هذا في الوقت الذي كان في اللاعب قد تلقى استدعاءًا من قبل منتخب إسبانيا لكنه لم يلعب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

