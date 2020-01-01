نشرة جول اليوم | كورونا تضر معار ريال مدريد، ولامبارد يكشف مستقبل جيرو

أبرز أخبار الساحرة المستديرة اليوم، الإثنين، 23 نوفمبر 2020

إصابة نجم ريال مدريد المعار بفيروس كورونا، وتصريحات فرانك لامبارد حول مستقبل جيرو، ضمن أخبار الكرة العالمية اليوم، الإثنين، 23 نوفمبر 2020.

لامبارد يؤكد تمسكه بجيرو

أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أنّ أوليفييه جيرو، مهاجم الفريق، يحصل على دقائق لعب كافية، لكنّه تفهم رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أكبر.

وأشار إلى أنّ الفرنسي لن يرحل في يناير وأنّه متمسك باستمراره ويحتاج له في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنّ العلاقة بينه وبين جيرو جيدة للغاية.

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المنتخب الألماني يكشف موعد تحديد مصير لوف

أعلن مدير المنتخب الألماني، أوليفر بيرهوف، أنّه سيتم تقييم وضع المانشافت وخاصة بعد الهزيمة المذلة أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية.

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وأكد البيان الصادر من الاتحاد، أنّ يواخيم لوف سوف يحصل على الوقت والمساحة الكافية لتقييم ما حدث في إشبيلية، وسوف يتم الاجتماع يوم 4 ديسمبر المقبل لحل المسألة.

The DFB Presidential Board has unanimously agreed on a timetable to gather information, evaluate it and advise on next steps regarding the national team's current situation.



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إصابة نجم ريال مدريد المعار بفيروس كورونا

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعرض، راينير خيسوس، لاعب الفريق المعار من صفوف ريال مدريد للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنّ اللاعب لا يعاني من أي أعراض ويتواجد في العزل المنزلي بالتنسيق مع السلطات المحلية.

نجم المنتخب الإسباني يلعب مع الرديف

قرر مدرب ليدز يونايتد، مارسيلو بييلسا، إرسال رودريجو مورينو للعب مع رديف الفريق في مباراة اليوم، الإثنين، أمام وست بروميتش.

ورغم أنّ نجم المنتخب الإسباني شارك أمام آرسنال يوم أمس، الأحد، بعد تعافيه من فيروس كورونا، إلا أنّ بييلسا رغب في مشاركته مع الرديف لاستعادة نسق المباريات.

غيابات عديدة من باريس سان جيرمان قبل لقاء لايبزيج

أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي غياب ماورو إيكاردي، جوليان دراكسلر وتيلو كيرير عن لقاء لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

كما يستمر غياب خوان بيرنات بسبب الإصابة، وسوف يتم تحديد موقف ماركو فيراتي وأندير هيريرا بعد المران.

بجانب غياب إدريسا جايي و برسنيل كيمبيمبي عن المواجهة بعد التعرض للبطاقة الحمراء في المباراة الماضية.