نشرة جول اليوم | فضيحة في إسبانيا ونادي يايا توريه الجديد

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فضيحة كروية في إسبانيا قد تطيح برئيس الليجا واقتراب يايا توريه من الملاعب من جديد ضمن نشرة جول اليوم، 24 يوليو 2020.

يايا توريه يعود للتدريبات

كشفت صوراً من مقر تدريبات نادي ليتون أوريينت عن مشاركة النجم الإيفواري يايا توريه مع الفريق الذي ينافس بالدرجة الثانية الإنجليزية بالحصص التدريبية.

مشاهدة توريه في مقر التدريبات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت جماهير النادي الإنجليزي إدارتها بضم اللاعب الذي لم يخض أي تجارب منذ رحلته الأخيرة في الصين.

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فضيحة قد تطيح بتيباس في إسبانيا

ذكرت "موندو" أن خافيير تيباس، رئيس الليجا، قد يستقيل من منصبه على إثر فضيحة إصابة مجموعة من لاعبي فوينالابرادا بفيروس كورونا.

تورط نجل تيباس مع النادي الذي يلعب بالدرجة الثانية، وفشل الليجا بإخطار الجهات المعنية بالإصابات قبل مباراة النادي مع ديبورتيفو لا كورونيا تسببت بأزمة كبرى.

عودة مارشيلو ليبي

ذكرت عدة وسائل إعلام إيطالية أن المدرب المخضرم مارشيلو ليبي سيعود مجدداً للعمل في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وسيتولى ليبي الفائز بمونديال 2006 الإشراف الفني على جميع الفئات العمرية الخاصة بالأتزوري، الأمر الذي ذكر "نيكولا شيرا" أنه قد يتسبب في أزمة مع مدرب المنتخب الحالي روبرتو مانشيني.

بايرن يضع خططه لوسط الميدان

أوضحت "سبورت 1" أن بايرن ميونخ لا يسعى للتحرك بقوة على صعيد مركز لاعب خط الوسط هذا الصيف، حتى في حالة رحيل تياجو ألكانتارا.

وأضاف التقرير أن البافاري يفضل بقاء كورنتين توليسو، مع ضم لاعباً آخراً يكون بديلاً للثنائي ليون جوريتسكا وجوشوا كيميش، وطُرح إدواردو كامافينجا، لاعب رين المطلوب في ريال مدريد.

بارما يقترب من الإدارة القطرية

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لوفرين يقترب من روسيا

ذكرت "جارديان" أن مدافع ليفربول ديان لوفرين في طريقه لمغادرة الفريق بعد نهاية الموسم والانضمام للدوري الروسي.

الجريدة ذكرت أن زينيت سيدفع قرابة 12 مليون يورو لضم المدافع الكرواتي بصفة نهائية من أبطال الدوري.

نابولي يتفاوض من أجل بوجا

أوضحت "سبورت إيطاليا" أن نابولي بدأ المفاوضات رسمياً مع ساسوولو من أجل التعاقد مع نجمه جيريمي بوجا.

وعرض نابولي 20 مليون يورو ولاعبه أمين يونس، العرض الذي اعتبره النيروفيردي أقل من المطلوب لبيع نجمه الإيفواري.