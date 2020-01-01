نشرة جول اليوم | عودة مدرب فرنسا السابق، وقرعة مونديال الأندية

أبرز ما يحدث في كرة القدم اليوم

عودة مدرب فرنسا السابق إلى التدريب، وتحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية، ضمن أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، الأربعاء، 23 ديسمبر 2020.

تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد قرعة كأس العالم للأندية والذي يُقام في قطر بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

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وسوف يفتتح الدحيل القطري، ممثل الدوري القطري، البطولة في الأول من فبراير أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وسوف يتم إجراء القرعة يوم 19 يناير المقبل في مدينة زيورخ السويسرية لمعرفة مسار البطولة.

توخيل يغضب من ظلم باريس سان جيرمان مقارنة ببايرن ميونخ

عبّر توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن غضبه من قلة التقدير الذي يحصل عليه فريقه مقارنة بفريق بايرن ميونخ الألماني.

وأوضح أنّ باريس سان جيرمان وصل إلى النهائي وكان على بعد مباراة واحدة من الفوز بكل الألقاب لكن لا أحد يمنحه أي فضل كما يحدث مع البافاري.

وست هام يحاول خطف هداف تشيلسي

يخطط نادي وست هام للتعاقد مع أوليفييه جيرو من صفوف تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإنّ تشيلسي يرغب في بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، لكن وست هام يحاول استغلال تفضيل جيرو البقاء في لندن للتعاقد معه.

عودة مدرب فرنسا السابق إلى الليج 1

كشفت تقارير صحفية عن تولي ريمون دومينيك تدريب نانت الفرنسي على أن يتم الإعلان الرسمي مساء الخميس.

وكانت آخر محطات ريمون التدريبية قيادة منتخب فرنسا قبل رحيله في 2010 ومنذ حينها لم يقود أي فريق فنيًا.