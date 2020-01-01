نشرة جول اليوم | عودة الجمهور ودورتموند يهاجم سيتي

ما هو جديد عالم الكرة؟

عودة الجمهور إلى ملاعب إيطاليا وألمانيا، ومسؤول بوروسيا دورتموند يهاجم مانشستر سيتي ضمن نشرة جول اليوم، 17 يوليو 2020.

الجماهير تعود

ذكرت الصحف الإيطالية الكبرى هذا الصباح أن هناك مفاوضات من أجل عودة الجماهير لملاعب إيطاليا مع انطلاق الموسم الجديد.

المفاوضات تدور على تواجد أعداد بسيطة في البداية في ملاعب الكرة بحلول سبتمبر المقبل، مع زيادتها تدريجياً مع تحسن الوضع الصحي.

المزيد من الفرق

وفي ألمانيا، بدأ بايرن ميونخ مفاوضاته مع بلدية المدينة من أجل دخول الجمهور ملعب "أليانز" الموسم المقبل، ولكن لن يتم قبل أكتوبر عند رفع الحظر المفروض على التجمعات الرياضية، وذلك حسب "AZ".

أما في إنجلترا، فصرح رئيس الوزراء بوريس جونسوس صباح الجمعة بأنه يتوقع عودة الجمهور إلى الملاعب والمدرجات بحلول أكتوبر المقبل.

نجم ليفربول يبشر بايرن ميونخ

رحب جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بتعاقد بايرن ميونخ مع ليروي ساني، وقال إن الأخير للأسف سيعطي الكثير لناديه الجديد، وذلك في حوار مع "داي فيلت".

الثنائي ماتيب وساني سبق وتزاملا في صفوف شالكه، ومن هنا أشار الكاميروني ذو الأصول الألمانية إلى التألق المحتمل لزميله السابق مع بايرن الموسم المقبل.

دورتموند يهاجم قرار العفو عن سيتي

طالب هانز يواخيم فاتسكه، مدير بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي بإيقاف احتفالاته بقرار المحكمة الرياضية برفع إيقافه من المشاركة الأوروبية الموسم القادم.

فاتسكه وصف يوم القرار مع "كيكر" بأنه ليس الأفضل لكرة القدم، وذكر بأن سيتي لم يتم إلغاء عقوبته وأنه معاقب مادياً بغرامة، ولذا لا سبب للاحتفال، وأن فقط عدم كفاية الأدلة هي السبب وراء الحكم.

حرب كلامية بين ليوناردو ومونييه

دخل الثنائي توماس مونييه، لاعب بي إس جي السابق وبوروسيا دورتموند الحالي، وليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، في حرب كلامية بخصوص السماح له بالتدريبات وتمديد عقده.

مونييه قال إنه تم منعه من التدرب في مقر تدريبات باريس بعد رفضه تمديد عقده مع النادي الفرنسي والانتقال لنظيره الألماني، وأن الأخير أراده أن يلعب تقريباً مجاناً في دوري الأبطال.

ليوناردو رد بأن ذلك ليس صحيحاً، وأنه طلب من دورتموند استعارة اللاعب ولكن النادي الألماني طلب أموالاً، مما دفعه للتراجع وإخطار اللاعب عبر البريد الإلكتروني بأنه ليس مسموحاً له بالتدريب لكونه أصبح لاعباً لخصم.

المدير الرياضي أوضح أن مونييه تم السماح له بدخول مركز التدريبات وتوديع بقية اللاعبين، مما ينفي فكرة منعه كلية من دخول المركز التدريبي.

كلوب يضغط لضم تياجو

ذكرت "بيلد" أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، طلب من ناديه التحرك وضم تياجو ألكانتارا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار التقرير إلى توصل النادي واللاعب إلى اتفاق شخصي بخصوص الراتب، ولكن يتبقى الآن التوصل لاتفاقية مع بايرن ميونخ.

ويطالب البافاري بحدود 40 مليون يورو لبيع متوسط الميدان، بينما يعرض ليفربول مبلغاً في حدود 25 مليوناً فقط.