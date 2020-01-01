نشرة جول اليوم | عودة الجمهور في إيطاليا وإنجلترا وأرتيتا يرحب ببيل

ما هو جديد عالم الكرة؟

الإعلان عن عودة الجماهير لمدرجات ملاعب كرة القدم في إيطاليا ومحاولة إعادتها في إنجلترا تتصدر أخبار نشرة جول اليوم، 18 سبتمبر 2020.

وزير الرياضة الإيطالي يعلن عودة الجمهور

أعلن فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، عن بداية عودة الجمهور للفعاليات الرياضية بعد عودتها في تلك الثقافية بالأسابيع الماضية بالبلاد.

سبادافورا قال إن البداية ستكون من منافسات كرة المضرب وبطولة روما للماسترز، إذ سيسمح بحضور 1000 مشجع، مما يفتح الباب لتواجد الجمهور في ملاعب الكرة لاحقاً.

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مفاوضات في إنجلترا لإعادة الجمهور

"ميرور" وعدة صحف إنجليزية كشفت عن مفاوضات بين مجموعة من أندية البريميرليج والرابطة والحكومة من أجل السماح بحضور الجماهير.

التقارير أوضحت أن الأندية تضغط بقوة على السلطات من أجل السماح بالحضور الجماهيري، ولو بأعداد قليلة في الجولات القادمة.

لا جمهور في لقاء باريس ونيس

أعلن نيس أن مباراته أمام باريس سان جيرمان في الجولة المقبلة من الدوري ستقام دون جماهير عكس المعتاد في الجولات الفائتة.

ويأتي القرار بعد التغيرات التي أقرتها الحكومة الفرنسية بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد في الأيام الماضية.

أزمة بسبب كورونا في بطولة كاراباو

كشفت تقارير إنجليزية أن أندية البريميرليج المشاركة في كأس كاراباو قد تضطر لتحمل تكلفة تحاليل فيروس كورونا لخصومها من الدرجات الدُنيا.

ولن يتحمل الاتحاد الإنجليزي التكلفة وليست الأندية من التشامبيونشيت وما أدناها قادرة على الدفع، مما دفع تلك من الدرجة الممتازة لتحمل الكُلفة قبل لقاءات الجولة المقبلة.

فونسيكا يؤكد مفاوضات روما وسمولينج

أكد باولو فونسيكا، مدرب روما، في المؤتمر الصحفي للقاء الفريق مع فيرونا أن المفاوضات قائمة لإعادة كريس سمولينج من مانشستر يونايتد.

وقال المدرب البرتغالي إنه تحدث مع اللاعب وأن الأخير ينتظر التطورات ويأمل في العودة، مؤكداً التفاؤل العام بخصوص الصفقة.

آرسنال يستعيد خدمات لويز

أوضح آرسنال أن مدافعه ديفيد لويز تعافى من إصابته على مستوى الرقبة وعاد للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات، الأمر الذي شدد عليه مدرب الفريق ميكيل أرتيتا.

البرازيلي كان يعاني من مشاكل وآلام على مستوى عضلات الرقبة أبعدته عن المران في الأيام الماضية وتخوف الجهاز الفني من غيابه لمدة طويلة بسببها.

وفي سياق متصل، أكد ميكيل أرتيتا في حديثه بالمؤتمر الصحفي للقاء وست هام أنه سيسعى لضم حارسي مرمى وليس واحد فقط لتعويض إميليانو مارتينيز.

وأضاف الإسباني أنه يرفض الحديث عن أهداف الفريق المحتملة في سوق الانتقالات، مستبعداً رحيل أي لاعب عن صفوفه في الوقت القريب.

كما رحب أرتيتا بانضمام جاريث بيل لخصمه توتنهام، مؤكداً أن تواجد أفضل اللاعبين في العالم بالبريميرليج يعد أمراً جيداً ويزيد من قوة البطولة.