نشرة جول اليوم | عقد مارادونا، غضب فالنسيا وتجديد أوباميانج

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الأول من يونيو 2020.

عرض نادي آرسنال للتجديد على لاعبه بيير إيمريك أوباميانج ومحاولة جيمناسيا لابلاتا تجديد عقد مارادونا، وصفقات باريس سان جيرمان وتنافس ريال مدريد وأتلتيكو بالإضافة لغضب فالنسيا من تصريحات جاسبريني ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الأول من يونيو 2020.

شالكه يرفض شراء توديبو

نادي شالكه الألماني قرر ألا يفعل بند الشراء في عقد اللاعب جيان كلير توديبو المعار من صفوف برشلونة الذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فالنادي سيحاول تمديد إعارة زميله خوان ميراندا بالرغم من المستويات المتواضعة التي يقدمها.

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فالنسيا يستنكر تصريحات جاسبريني

أعرب نادي فالنسيا عن انزعاجه من تصريحات جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا والتي أكد من خلالها أنه كان يعاني من فيروس كورونا أثناء قيادته لفريقه في مواجهة الخفافيش قبل أسابيع.

النادي أكد خلال بيان رسمي أنه بذل كل ما في وسعه خلال تلك المباراة حتى لا يجعلها بؤرة لانتشار المرض القاتل بالتعاون مع السلطات الصحيفة في إسبانيا.

أتلتيكو مدريد ينضم لريال مدريد في الصراع على مدافع سيلتك

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يسعى للحصول على خدمات اللاعب كريستوفر آيير مدافع سلتيك الاسكتلندي.

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اللاعب يعد محل اهتمام من ريال مدريد أيضًا بسبب المستويات الطيبة التي يقدمها في الفترة الأخيرة، ويسعى النادي الملكي للحصول على خدماته.

آرسنال يبدأ مفاوضات تجديد أوباميانج

كشفت صحيفة "ليكيب" أن نادي آرسنال قد بدأ بالفعل في محاولاته من أجل تجديد عقد لاعبه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ينتهي العقد الحالي للنجم السابق لبوروسيا دورتموند بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل مجانًا خلال عام واحد فقط.

صراع سافيتش يشتعل

بحسب ما أكد موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" فصراع الحصول على خدمات اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو قد اشتغل مؤخرًا.

وذكر الموقع أن باريس سان جيرمان هو آخر المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب، وسيحاول منافسة مانشستر يونايتد عليه.

سيلتا فيجو يريد رافينيا

نادي سيلتا فيجو قرر أن يدفع 16 مليون يورو من أجل ضم اللاعب رافينيا ألكنتارا بشكل نهائي من برشلونة في الصيف المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي يملك فيه اللاعب عدة عروض من الدوري الإيطالي والإنجليزي، وهو ما قد يصعب من مهمة الفريق الإسباني.

جيمناسيا لابلاتا يجدد لمارادونا

ذكرت صحيفة "لا ناسيون" أن نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني قد قدم عرضًا لمديره الفني دييجو أرماندو مارادونا من أجل تجديد تعاقده حتى 2021.

وينتهي تعاقد مارادونا الحالي بنهاية شهر أغسطس المقبل، مما يعني أن العقد الجديد يضيف لفترته 16 شهرًا مع النادي.