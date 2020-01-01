نشرة جول اليوم | ظهور إيمري وتتويج بطل الدوري التركي

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الأحد الموافق الـ19 من يوليو.

عودة أوناي إيمري للتدريب من جديد، وصفقات الدوري الإيطالي، بالإضافة لعودة الكرة في فرنسا من جديد ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الأحد الموافق الـ19 من يوليو.

باشاك شهير بطلاً للدوري التركي

نجح فريق باشاك شهير في انتزاع لقب الدوري التركي، بعد الفوز على قيصري سبور بهدف دون رد، ليحسم المسابقة في الجولة 33، ويكون البطل السادس في تاريخ البطولة.

سانشو: أعشق أسطورة ليفربول ولا أعلم مصيري مع دورتموند

كشف جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن عشقه لأحد أساطير ليفربول، ليثير التكهنات حول خطوته القادمة في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها مجلة "ورلد سوكر":"والدي كان يعشق جون بارنز أسطورة ليفربول، كان يحتفظ ببعض الفيديوهات له في المنزل وكنت أشاهدها معه".

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جوارديولا يبدي رأيه في انتقال تياجو إلى ليفربول

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا توجد أي شكوك لديه حول تألق تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ، في حالة انتقاله إلى ليفربول هذا الصيف.

وقال الإسباني:"تياجو لعب لبرشلونة وبايرن ميونخ، لذلك لا توجد هناك شكوك حول إمكانية تألقه في الدوري الإنجليزي وظهوره بالمستوى المطلوب".

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فياريال يريد أوناي إيمري

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي فياريال يسعى للحصول على خدمات المدرب أوناي إيمري، المدير الفني السابق لنادي آرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي ذكرت أن لقاء الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني قد يكون الأخير للمدرب خافي كاييخا مع الغواصات.

فيورنتينا يفكر في جوتزه

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي فيورنتينا مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الألماني ماريو جوتزه نجم بوروسيا دورتموند.

كلويفرت يقود برشلونة وغطس مانشستر .. عناوين الصحف 19 يوليو

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيستخدم فرانك ريبيري زميله السابق في بايرن ميونخ من أجل إقناعه بالفكرة.

جاسبريني يكشف أسباب التعثر ويلقي باللوم على باريس سان جيرمان

أعرب جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا عن احباطه من التعادل الذي وقع فيه أمام نظيره فيرونا مساء السبت في الدوري الإيطالي.

وقال جاسبريني: "نعم نفكر كثيرًا في باريس سان جيرمان، نحاول تقديم أفضل ما لدينا لكن في النهاية تلك المباريات تحضرنا مواجهتهم".

ليون مستعد لباريس سان جيرمان

أكد ممفيس ديباي نجم فريق ليون على استعداد فريقه لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا وكأس الرابطة في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

وقال ديباي: "أنا مستعد لتلك المباراة، نحن نعمل منذ ثلاثة أسابيع بشكل قوي، وسعيد لقدرتي على المشاركة في المباريات من جديد".

وأضاف زميله حارس المرمى أنطوني لوبيز: "نحن على أتم الاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان بشكل متتالي، والفريق يعمل بشكل أكثر من رائع".

إشبيلية يريد لاعب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي إشبيلية في الحصول على خدمات اللاعب خوان بيرنات نجم باريس سان جيرمان.

جاء هذا عقب أن تابعه مونشي المدير الرياضي للنادي الأندلسي عن كثب في الفترة الماضية، في الوقت الذي يتبقى للنجم الإسباني أشهر قليلة على انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

موناكو يكشف عن مدربه الجديد

أعلن نادي موناكو الفرنسي، مساء اليوم، الأحد، عن تعيين نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ السابق كمدير فني للفريق بعد إقالة روبيرتو مورينو.