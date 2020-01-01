نشرة جول اليوم | صفقة آرسنال الجديدة وكارثة روما

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

فوز أستون فيلا على شيفيلد يونايتد بمشاركة تريزيجيه وتعويض آرسنال لإيمليانو مارتينيز بالإضافة لرحيل موسى واجي عن برشلونة والكارثة الإدارية في نادي روما ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا في فوز فريقه اليوم على نظيره شيفيلد يونايتد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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المباراة انتهت بأصحاب الأرض بهدف نظيف، وتواجد فيها أيضًا أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

آرسنال يضم حارس ديجون الفرنسي

أعلن نادي آرسنال عن نجاحه في ضم الحارس الأيسلندي أليكس رونارسون من صفوف ديجون الفرنسي لتعويض رحيل إيميليانو مارتينيز لأستون فيلا.

العقد سيكون لمدة أربعة أعوام تبدأ من الموسم الحالي، وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للمدفعجية خلال تصريحات صحفية له.

واجي يرحل عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه الشاب موسى واجي لصفوف نظيره باوك اليوناني بداية من الموسم الجاري لفترة إعارة.

الإعارة ستكون لنهاية الموسم وسيتحمل خلالها الفريق اليوناني راتب اللاعب الشاب بالكامل، دون وجود خيار شراء نهائي.

روما مهدد بسبب مباراة فيرونا

أصبح نادي روما مهددًا باحتساب مباراته الأخيرة ضد فيرونا كخسارة بثلاثة أهداف نظيفة بعدما تم تسجيل اللاعب أمادو دياوارا تحت السن فيها.

اللاعب كان قد تم عامه الـ 23 في يوليو الماضي، ونفس الخطأ وقع في عام 2016 لساسوولو الذي تمت معاقبته باحتساب مباراته ضد بيسكارا بالخسارة بثلاثة أهداف نظيفة.

بايرن ميونخ يقترب من ديست

أصبح نادي بايرن ميونخ قريبًا من الحصول على خدمات اللاعب سيرجينيو ديست نجم أياكس الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية هولندي صادرة اليوم الإثنين، وأكدت أن الفريق الألماني على بعد خطوات من ضم اللاعب رغم الخلاف المادي مع أياكس.