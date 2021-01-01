نشرة جول اليوم | صدمة هاري كين وغضب ريال مدريد من أوديجارد

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

صدمة في سعر هاري كين وتطورات حول مستقبل سون هيونج مين، وغضب ريال مدريد من مارتين أوديجارد، وإشبيلية يترقب موقف مينامينو.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في أهم أخبار كرة القدم بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم ..

سعر مويس كوين

الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، أكد استعداد إيفرتون للتخلي عن خدمات المهاجم الإيطالي مويس كين المعار إلى باريس سان جيرمان.

وأشار خلال حديثه إلى السعر النهائي للاعب الشاب سيصل إلى 60 مليون يورو، وسط اهتمام من مختلف الأندية بالتعاقد معه.

تجديد سون

لا يزال سون هيونج مين مهاجم توتنهام، مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 2023، ويؤكد أنه لا يفكر في الحديث عن التجديد في الوقت الحالي.

وقال المهاجم الكوري الجنوبي عندم سؤاله عن مستقبله:"من الظلم الحديث عن العقد الجديد في الوقت الحالي، كل تركيزي على المباريات وفريقي".

إشبيلية ومينامينو

المهاجم الياباني تاكومي مينامينو، يبدو أنه سيرحل عن ليفربول الصيف القادم، بعد انتهاء فترة إعارته مع ساوثامبتون.

موقع "Fichajes" أكد أن إشبيلية قرر الدخول في سباق التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد فشله الكبير مع الريدز.

استمرار بييلسا

المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، اقترب كثيرًا من التوقيع على عقد جديد مع نادي ليدز يونايتد، تمهيدًا للاستمرار معه لفترة طويلة.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة حول مستقبله، لكن صحيفة "as" الإسبانية أكدت استقراره على البقاء.

صدمة هاري كين

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن السعر الذي وضعه توتنهام للتخلي عن المهاجم الإنجليزي هاري كين، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام يرفض بيع كين بأقل من 150 مليون جنيه استرليني، نظرًا للمكانة المميزة التي يتمتع بها صاحب الـ28 سنة.

غضب ريال مدريد

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن ريال مدريد يشعر بالغضب تجاه تصريحات مارتين أوديجارد الأخيرة، حول مستقبله بعد انتهاء إعارته مع آرسنال.

اللاعب قال للقناة الثانية النرويجية:"أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل".

وأضاف:"في الوقت الحالي أركز على بذل قصارى جهدي هذا الموسم ومساعدة آرسنال قدر الإمكان وبعدها سنرى ما سيحدث".

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد يعتبر اللاعب من العناصر الهامة لصفوف الفريق بالمستقبل، ولا يفكر في بيعه الصيف القادم.