نشرة جول اليوم | صدمة خضيرة ولماذا تمسك جوارديولا بجارسيا؟

النشاط مازال مستمراً في البرتغال

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في مختلف أنحاء أوروبا، ولكن مازالت الإثارة مستمرة، بالمزيد من الأنباء عن صفقات اللاعبين وبالتحديد في البرتغال.

خطوة جديدة لجيسي لينجارد ومالانج سار مدافع تشيلسي، مع رحيل لاعب بايرن ميونخ عن صفوف البافاري إلى إيندهوفن.. العديد من الموضوعات الهامة نجدها في نشرة جول، بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.



رحيل لاعب بايرن ميونخ

المزيد من الفرق

النادي الألماني، أعلن اليوم، الثلاثاء، عن رحيل لاعبه أدريان فاين عن الفريق، متجهاً إلى إيندهوفن الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

صاحب الـ21 سنة ذهب إلى الفريق الهولندي، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة ببطولة الدوري المحلي في هولندا والدوري الأوروبي.

قرار مانشستر سيتي

حاول نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن جميع محاولاته فشلت.

العرض الكتالوني وصلت قيمته إلى 9 مليون جنيه استرليني، مع بعض الإضافات المستقبلية بحوالي 4.5 مليون استرليني.

تقارير صحفية أكدت أن السبب الحقيقي وراء رفض سيتي كل محاولات برشلونة لضم اللاعب، هو رغبة بيب جوارديولا في الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المدافعين، بسبب تلاحم المنافسات والضغط الذي سيواجهه الفريق بمختلف البطولات.

استبعاد خضيرة

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، أعلن اليوم، عن قائمة فريقه من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

بيرلو قرر استبعاد الألماني سامي خضيرة من القائمة، بسبب محاولات النادي الإيطالي للتخلص من اللاعب بأقرب فرصة ممكنة.

ورطة أوزيل

لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل، يواجه أزمة كبيرة في آرسنال، قد تؤدي لاستبعاده من قائمة المدفعجية للمشاركة في الموسم الجديد.

أرتيتا يحتاج لاستبعاد لاعبين من فريقه، من اللاعبين غير المحليين، حيث يصل الحد المسموح به 8 لاعبين فقط، بينما يمتلك آرسنال 10.

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التكهنات كلها تشير نحو استبعاد أوزيل، وكذلك سوكراتيس أو زميله الألماني شكودران موستافي، بعدما فشل النادي بيع أي منهم في الصيف.

نشاط بورتو

نادي بورتو البرتغالي، أعلن التعاقد مع مالانج سار مدافع تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة واحد، بناء على رغبة المدرب فرانك لامبارد في خروج اللاعب لاكتساب بعض الخبرة.

وعلى جانب آخر يحاول بورتو التعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد بنفس الطريقة خلال الساعات القليلة القادمة.

رغبة جيرو

المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، أكد رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي، ولكن بعد عامين أو 3 أعوام من الآن.

وقال جيرو في تصريحات صحفية:"لا أريد العودة للدوري الفرنسي، ولا أعتبر ذلك من ضمن أهدافي، أريد تجربة مختلفة في بلد أخرى ربما بعيداً عن أوروبا في الدوري الأمريكي".

وأضاف:"تلقيت عرضاً أمريكياً، لكن الوقت كان مبكراً لهذه الخطوة، مازال أمامي عامين أو 3 أعوام في أوروبا".

جوتسه إلى الدوري الهولندي

تقارير صحفية هولندية، أكدت اقتراب ماريو جوتسه صانع ألعاب بوروسيا دورتموند السابق، من الانتقال إلى نادي إيندهوفن الهولندي.

جوتسه رحل عن دورتموند بعد نهاية عقده هذا الصيف، ويحاول حالياً الانتقال لأي فريق جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات بكل الدوريات الأوروبية