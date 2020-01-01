نشرة جول اليوم | سيميوني يشيد بسواريز وتوتنهام يتعاقد مع فينيسيوس

أبرز أخبار اليوم، الجمعة، 2 أكتوبر 2020

تصريحات دييجو سيميوني عن لويس سواريز ودييجو كوستا ومواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ورحيل مهاجم ليفربول ضمن أبرز أخبار اليوم، الجمعة، 2 أكتوبر 2020.

توتنهام يتعاقد مع فينيسيوس على سبيل الإعارة

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رحيل كارلوس فينيسيوس إلى توتنهام على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في 2021 مقابل 45 مليون يورو.

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فينيسيوس يلعب في مركز الهجوم وسوف يكون بديل هاري كين مع المدرب جوزيه مورينيو.

سيميوني: بايرن ميونخ الأفضل وسواريز يمنحنا الطموح

أشاد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالوافد الجديد لويس سواريز مؤكدًا أنّه يمنحنا الطموح بينما دييجو كوستا يعرف أدواره جيدًا في الفريق.

وأشار إلى أنّ مجموعة الفريق في دوري أبطال أوروبا صعبة بوجود بايرن ميونخ "الأفضل في العالم" وفريق واعد مثل سالزبورج النمساوي.

كما ساند جواو فيليكس مؤكدًا أنّ اللاعب الشاب يتحسن كثيرًا وسوف يكون له دور أكبر في الموسم الجاري.

رسميًا .. ليفربول يتخلى عن مهاجمه الشاب

أعلن شيفيلد يونايتد التعاقد مع ريان بريوستر من ليفربول بعقد يمتد إلى خمس سنوات.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة كلفت نحو 25 مليون يورو أو ما يعادل 23.5 مليون إسترليني.

مورينيو: لن أشكو من جدول المباريات وسون قد يعود

أكد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، أنّه لن يشكو مرة أخرى من ضغط مباريات الفريق وأنّ مانشستر يونايتد خاض مباراة واحدة فقط في منتصف الأسبوع بينما لعب فريقه لقاءين.

وأشار إلى أنّ الكوري سون قد يشارك في أجزاء من مواجهة أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد، لكنّه غير قادر على اللعب 90 دقيقة.

تعطل انتقال موهبة بايرن ميونخ إلى الدوري الإنجليزي

توقفت صفقة انتقال مايكل كويسانسي من صفوف بايرن ميونخ إلى ليدز يونايتد مقابل 20 مليون يورو دون الكشف عن الأسباب.

وسافر اللاعب للخضوع إلى الكشف الطبي في إنجلترا وتبين إصابته في الكاحل رغم أنّه لعب المباراة الأولى في الدوري الألماني ضد شالكه ولم يغب عن تدريبات الفريق.

ومن غير المعروف إن كانت الإصابة سبب تراجع ليدز عن إتمام الصفقة أم أنّ هناك أسباب أخرى.

كافاني خارج قائمة أوروجواي ضد تشيلي والإكوادور

قرر أوسكار تاباريز، مدرب أوروجواي، استبعاد إيدنسون كافاني من مواجهتي تشيلي والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأرجع تاباريز السبب وراء استبعاد اللاعب لعدم انضمامه لأي فريق مما يثير القلق حول جاهزيته للمباريات.

نجم إشبيلية بديل ديمبيلي في مانشستر يونايتد

قرر نادي مانشستر يونايتد التوقيع مع لوكاس أوكامبوس من صفوف إشبيلية في مركز الجناح الأيمن بعد فشل استقدام عثمان ديمبيلي من برشلونة.

وقد يوافق إشبيلية على بيع اللاعب مقابل 40 مليون يورو بينما أعلن المدير الرياضي لبرشلونة بقاء ديمبيلي مع الفريق.