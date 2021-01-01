نشرة جول اليوم | سيارة نجم باريس المملة وسعر سانشو الجديد

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر فبراير 2021.

تصريحات ماركينيوس المثيرة عن سيارته الفيراري "المملة"، وسعر جادونن سانشو الجديد وإصابة نجم نابولي بفيروس كورونا ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر فبراير 2021.

نجم باريس: سيارتي الفيراري مملة، وأفضل ركوب سيارات الأجرة

أكد البرازيلي ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان إنه يفضل ركوب سيارات الأجرة على سيارته الفيراري الخارقة.

جاء هذا في تصريح صحفي له مع "راديو مونتي كارلو" وقال: "اشتريت تلك السيارة عند وصولي لباريس سان جيرمان، ولا أستعملها كثيرًا، قيادة السيارات تجعلني أشعر بالملل، أفضل ركوب سيارات الأجرة".

بوروسيا دورتموند يخفض سعر سانشو

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند قد قرر تخفيض سعر لاعبه جادون سانشو المطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن سعر اللاعب الجديد هو 10 مليون يورو بدلًا من 120 كان دورتموند قد أصر عليهم سابقًا.

تحقيقات إسبانية بسبب العنصرية

كشفت تقارير صحفية اليوم أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد بدأت التحقيق في واقعة تعرض فينيسيوس ترانكي لاعب أتلتيكو بالياريس في مواجهة رديف أتلتيكو مدريد بالدرجة الثالثة.

التحقيقات بدأت بعد أن تعرضت الجماهير للاعب الضيوف بهتافات عنصرية وقلدت أصوات القردة.

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جدير بالذكر أن الجماهير مسموح بوجودها في الملاعب الإسبانية للدرجات الأدنى من الثانية بحدود وشروط محددة بسبب جائحة كورونا.

كوليبالي يعاني من كورونا

أعلن نابولي عن إصابة لاعبه كاليدو كوليببالي بفيروس كورونا المستجد بعد خوضعه لمسحة طبية دورية قام بها النادي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب لا يعاني من الأعراض لكنه تم عزله في منزله.