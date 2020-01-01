نشرة جول اليوم | زياش يشيد بنجم ريال مدريد، وكورونا يؤجل مباراة نيوكاسل

ما هي أخبار كرة القدم العالمية اليوم

حديث حكيم زياش عن نجم ريال مدريد، وحرمان فريق إنجليزي من التدريبات بسبب كورونا، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020.

كورونا تجبر نيوكاسل على تأجيل التدريبات

ألغى نادي نيوكاسل يونايتد التدريبات المقررة اليوم، الثلاثاء، بسبب تفشي وباء كورونا داخل النادي.

وقد تعرض 5 أفراد من النادي للإصابة بفيروس كورونا ولكن لم يتم الكشف عن أسمائهم، إلا أنّ آلان سانت مكسيمين وآندي كارول وجمال لاسيلس ورايان فريزر وإيزاك هايدن لم يشاركوا أمام كريستال بالاس وهو ما يشير لاحتمالية إصابتهم.

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وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل المباراة المقررة لنيوكاسل يوم الجمعة المقبلة أمام أستون فيلا بعد تفشي الوباء.

خيمينيز يرفض الاستسلام ويحاول العودة إلى الملاعب

نشر راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون، رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر" لتوجيه الشكر لكل من ساعده خلال الفترة الماضية.

وأكد المكسيكي رغبته العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن بعد تعافيه التام مع العملية الجراحية التي أجريت له بعد كسر في الجمجمة.

زياش: تعلمت الكثير من نجم ريال مدريد

رفض حكيم زياش، لاعب تشيلسي، المقارنة مع إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، مؤكدًا أنّ الأخير هو ملهمه الذي تعلم منه الكثير وراقب مبارياته للتطور.

وأكد المغربي أنّ تشيلسي لديه القدرة على الفوز بالدوري الإنجليزي مشيرًا إلى وجود العديد من العناصر المميزة في الفريق مثل تيمو فيرنر وهافرتيس وغيرهم من اللاعبين.

لوبتيجي: هدفي الفوز على تشيلسي في الأبطال

أكد جولين لوبتيجي، المدير الفني لنادي إشبيلية، أنّ هدفه الفوز على تشيلسي غدًا، الأربعاء، لأجل ضمان صدارة المجموعة.

وأشار إلى صعوبة مواجهة البلوز الذي يمتلك أفضل خط هجوم في الدوري الإنجليزي خاصة مع غياب أوكامبوس ودي يونج.