نشرة جول اليوم | دورتموند يفتح الباب لرحيل سانشو، وموقف إنساني لمورينيو

ما هو جديد أخبار اليوم 29 أبريل؟

مصير جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند وموقف إنساني من جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، في أهم أخبار اليوم 29 أبريل.

دورتموند يفتح الباب لرحيل سانشو

كشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن فشل توصل بوروسيا دورتموند لاتفاق مع جادون سانشو للبقاء في صفوف أسود الفيستيفال.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب قد يرحل في سوق الانتقالات المقبلة في ظل اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة وعدد من الفرق الأوروبية بضمه.

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بيدرو قد يرحل إلى الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية انضمام بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، إلى فريق روما الإيطالي بنهاية الموسم.

اللاعب ينتهي عقده في الصيف المقبل وكان يحلم بالعودة إلى برشلونة لكن يبدو أنّ النادي الكتالوني لن يتعاقد معه.

جورجينيو: جمهور تشيلسي كاد يجبرني على الرحيل

كشف جورجينيو، لاعب تشيلسي، أنّ جمهور الفريق كان أن يجبره على الرحيل مبكرًا بعد الانتقادات العديدة التي تلقاها في أول مواسمه بـ "ستامفورد بريدج".

اللاعب قال في تصريحات لمجلة FourFourTwo إنّه فضّل إثبات نفسه والرد على الانتقادات دخل الملعب.

كما شكر فرانك لامبارد، المدير الفني الحالي للبلوز، على مساندته ودعمه خلال الفترة الماضية.

لفتة إنسانية من مورينيو أثناء وباء كورونا

ساعد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، العاملين في النادي على توصيل المواد الغذائية للأسر المحتاجة في لندن أثناء وباء كورونا.

الكاميرات التقطت مورينيو وهو يضع الخضروات في السيارات المختلفة تمهيدًا لانتقالها للأسر المحتاجة.

مخيتاريان يرفض العودة إلى أرسنال

يفضل هنريك مخيتاريان، لاعب أرسنال المعار إلى صفوف روما، البقاء مع الجيلاروسي وعدم العودة مرة أخرى إلى المدفعجية.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة اللاعب الاستمرار في إيطاليا، كما أنّ روما يود التعاقد معه لكن من الصعب دفع 15 مليون إسترليني لجلبه.

هاري كين ينضم لتدريبات توتنهام

ظهر هاري كين وهاري وينكس وموسى سيسوكو صباح اليوم، الأربعاء، في تدريبات توتنهام تمهيدًا لعودة البريميرليج.

توتنهام أعلن عن عودة فردية للتدريبات على أن يتواجد شخص واحد فقط على العشب في كل مرة ولم يظهر سوى 3 لاعبين فقط في تدريبات اليوم.

موهبة بايرن ميونخ: ميسي قدوتي وقد أتحول للتمثيل

أكد ألفونسو دايفز، موهبة بايرن ميونخ، أنّ ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، هو قدوته في ملاعب كرة القدم.

وأشار إلى أنّ رغبته هي العمل في مجال التمثيل وذلك بجانب رياضة كرة القدم.