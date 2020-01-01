نشرة جول اليوم | دمى جنسية لتعويض غياب الجمهور، ونجم البرازيل يقترب من نابولي

ما هو جديد عالم الكرة؟

احتمالية رحيل جاريث بيل للدوري الأمريكي ومبادلة جريزمان بنيمار يتصدران أخبار كرة القدم صباح 20 مايو 2020.

والده: إيفرتون يقترب من نابولي

أكد والد إيفرتون، هداف البرازيل في كوبا أمريكا 2019، أنّ نابولي الإيطالي يقترب من إتمام التعاقد مع اللاعب.

وقال في تصريحات صحفية إنّ نابولي تواصل مع اللاعب وسوف يرسل عرضه الرسمي خلال أيام، مشيرًا إلى أنّ المدينة الإيطالية جميلة وفرصة لتطور اللاعب.

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إيمرسون يؤكد اقترابه من العودة لإيطاليا

كشف إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي، رغبته العودة إلى إيطاليا والرحيل عن صفوف البلوز.

وقال بالميري في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية: "قضيت فترة عظيمة في إيطاليا وأحب الثقافة هناك ولكني مرتبط بعقد مع تشيلسي".

وتابع: "تعلمت الكثير من أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري، ولا أعلم ما الذي يخبئه المستقبل".

تشيلسي يقترب من استعادة موسيس

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ تشيلسي سوف يستعيد فيكتور موسيس من إنتر الإيطالي بعد نهاية الموسم.

وقالت الصحيفة إنّ إنتر طلب خفض قيمة المبلغ المطلوب والذي وصل إلى 12 مليون يورو وهو ما رفضه البلوز.

البرتغال تحدد 9 ملاعب فقط لاستئناف المسابقة

حددت رابطة الدوري البرتغالي الملاعب الصالحة للاستخدام بعد استئناف المسابقة والتي نجحت في الاختبار الطبي.

ملاعب فرق فيتوريا جيمارايش وتونديلا وبورتو وسبورتنج ولشبونة وماريتيمو وبراجا وبورتيمونينسي هي من حصلت على الضوء الأخضر.

وفشلت ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس دي فيريرا في الاختبار الطبي.

فيفا تسبب أزمة للمدعي العام السويسري

كشفت وكالة الأنباء الألمانية أنّ المدعي العام السويسري، مايكل لوبر، اجتمع بصورة غير رسمية مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دون إعلان ذلك للمحققين.

وأشارت إلى أنّ لوبر قد يكون متورطًا في قضايا الفساد التي طالت سيب بلاتر خاصة وأنّه يماطل في التحقيقات.

دمى جنسية تتسبب في معاقبة فريق كوري

قررت رابطة الدوري الكوري معاقبة نادي سيول بمبلغ 100 مليون وون كوري أو ما يعادل 75 ألف يورو بعد وضع دمىً جنسية في المدرجات لتعويض غياب الجمهور.

واعتبر الاتحاد هذا الفعل غير مقبول، بينما اضطر النادي إلى إصدار بيان رسمي للاعتذار إلى الجماهير.

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بوروسيا دورتموند يبدأ البحث عن بديل هالاند

أوضح موقع "لو 10 سبورت" أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى للحصول على خدمات اللاعب أودسون إدوارد من صفوف سيلتيك الاسكتلندي.



الموقع أكد أن تحرك دورتموند يأتي في ذلك الوقت بسبب رغبة النادي الألماني في إيجاد بديل للمتألق إرلينج هالاند الذي سيكون الحفاظ عليه في غاية الصعوبة بعد مستوياته الأخيرة.

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