نشرة جول اليوم | حقيقة عودة شفاينشتايجر ورد حاسم من أوزيل

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ 25 من شهر ديسمبر 2020.

رد أوزيل على الانضمام لصفوف توتنهام وحقيقة عودة شفاينشتايجر لصفوف بايرن ميونخ بالإضافة لصفقة أتلتيكو مدريد وغيرها من الأمور ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية ليوم الجمعة الموافق الـ 25 من شهر ديسمبر 2020.

أتلتيكو يستعد لخطف هدف برشلونة وريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استعداد أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب فابيان رويز من صفوف نابولي الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن أتلتيكو سيلقى منافسة شرسة في ظل رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم اللاعب.

المزيد من الفرق

قبل الرحيل المنتظر .. أين تقع مكانة صلاح بين أساطير ليفربول؟!

رومينيجه يكشف حقيقة عودة شفاينشتايجر لبايرن ميونخ

أكد كارل هاينز رومينيجه مدير نادي بايرن ميونخ أن عودة باستيان شفاينشتايجر للنادي في منصب إدارية لم يتم طرحها بأي شكل من الأشكال.

جاء هذا في تصريحات قال فيها: "باستيان لا يقيم في ألمانيا، نتحدث كثيرًا لكننا لم نتحدث عن ذلك الأمر أبدًا".

لوكاكو مطلوب في توتنهام بسبب بوتشيتينو

ربطت تقارير صحفية إيطالية اليوم بين قرب ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب باريس سان جيرمان وانتقال روميلو لوكاكو لصفوف إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن بوتشيتينو سيريد ضم كين لباريس سان جيرمان، ليحاول مورينيو بعد ذلك تعويضه بلوكاكو من صفوف إنتر.

هالاند يصدم ريال مدريد وبايرن ميونخ!

صدم اللاعب إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الأندية التي تسعى لضمه في الفترة المقبلة بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها في فيلم وثائقي.

وقال هالاند: "أريد أن أمنح بوروسيا دورتموند وجماهيره أفضل ما لدي، لا أفكر في سوى في تحقيق الألقاب هنا".

أوزيل يرد على إمكانية الانضمام لتوتنهام

أكد مسعود أوزيل نجم فريق آرسنال على استحالة انضمامه لصفوف فريق توتنهام في الفترة المقبلة بعد انتشار تقارير تفيد بذلك.

جاء هذا في رد لنجم المدفعجية على أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، حيث سأله الأخيرة عن إمكانية انضمامه لتوتنهام فرد بشكل مقتضب وكتب: "لا".