نشرة جول اليوم | ثورة في آرسنال واعتزال كومباني

ما هو جديد كرة القدم؟

اعتزال النجم البلجيكي فينسينت كومباني والثورة داخل آرسنال إدارياً ضمن أخبار نشرة جول اليوم، 17 أغسطس 2020.

كومباني يعلن الاعتزال

أعلن فينسينت كومباني، نجم وقائد بلجيكا، اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد انتهاء عقده رفقة ناديه الحالي أندرلخت.

وغاب المدافع الصلب عن الملاعب مؤخراً بسبب الإصابة، ولكن سيستمر في منصبه مدرباً للنادي البلجيكي.

المزيد من الفرق

توتنهام يقترب من ضم هارت

أفادت عديد وسائل الإعلام أن جوي هارت، الحارس الدولي الإنجليزي السابق، سينضم إلى صفوف توتنهام خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت "ميرور" وكذلك "سكاي" أن هارت يخضع اليوم للفحوصات الطبية تمهيداً لانضمامه بشكل مجاني لصفوف سبيرز.

ثورة إدارية في آرسنال

كشفت "ذا أتلتيك" عن تفاصيل التغييرات الإدارية التي حدثت في آرسنال بالإطاحة براؤول سانليهي من منصبه كمدير للكرة.

وذكر التقرير أن إقالة سانليهي تأتي ضمن 55 فرداً تم إزالتهم من مناصبهم بالنادي بسبب تأثير فيروس كورونا اقتصادياً على النادي.

وأضافت الجريدة أن الصفقات التي أُبرمت في عهده مثل نيكولاس بيبي وبيرند لينا ولوكاس توريرا ستخضع للتحقيق.

وسيحل إيدو محل سانليهي كما أشار التقرير، والذي تحدث أن إصرار المدير السابق على إبقاء أوناي إيمري مدرباً جعل منصبه مهدداً منذ مدة طويلة.

فيورنتينا يضغط من أجل مارتينيز

أوضحت "سكاي" أن فيورنتينا يضغط بقوة من أجل التعاقد مع متوسط ميدان بايرن ميونخ خافي مارتينيز خلال هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن الفيولا يستغل الصداقة الوطيدة بين مارتينيز ونجم الفريق فرانك ريبيري لإقناع لاعب البافاري بتقليص طلباته المادية.

كافاني يؤكد مفاوضات بنفيكا

أكد إدينسون كافاني وجود مفاوضات مع بنفيكا للانضمام إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وشدد الماتادور في حديثه للمراسلين بمطار مونتيفيديو على وجود اجتماعات مع النادي البرتغالي ولكن أن الصفقة لم تتم بعد، وأشار إلى سعادته بالتفاوض مع النادي العريق.

بيدرو يصل إلى روما

وصل الدولي الإسباني السابق بيدرو رودريجيز إلى العاصمة الإيطالية تمهيداً لإتمام انتقاله المجاني لصفوف روما.

الصفقة تتزامن مع الاجتماع الذي يدور أيضاً في روما من أجل حسم رسمياً عملية انتقال ملكية النادي إلى الأمريكي دان فريديكين.

كورونا يهدد انطلاق الدوري الفرنسي

أعلن مارسيليا عن اشتباهه بوجود ثلاث إصابات جديدة بصفوفه بفيروس كورونا، لتضاف إلى جوردان أمافي الذي أُعلن إصابته قبل أيام قليلة.

وتواصل النادي مع الاتحاد الفرنسي لاستطلاع الموقف بخصوص مباراته مع سان إتيان مساء الجمعة في افتتاح منافسات الدوري المحلي، والتي أشارت التقارير إلى إمكانية تأجيلها.