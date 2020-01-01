نشرة جول اليوم | تظلم أتلتيكو مدريد وتمسك بايرن بموقفه

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 29 من يونيو.

إقالة فالنسيا لمديره الفني ونشاط باريس سان جيرمان في آخر الأيام لعقود لاعبيه، ورفض أتلتيكو مدريد لإيقاف نجمه ومحاولات بايرن ميونخ في سوق الانتقالات ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 29 من يونيو.

نشاط باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تجديد تعاقد لاعبه لايفن كورزاوا ليستمر في صفوف الفريق العاصمي حتى عام 2024.

واتبع باريس سان جيرمان ذلك البيان بآخر أعلن من خلاله على بقاء تياجو سيلفا، وتشوبا موتينج وسيرخيو ريكو حتى نهاية الموسم.

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ولم يوضح النادي موقف اللاعب إدينسون كافاني الذي ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري من الاستمرار أو الرحيل.

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أتلتيكو مدريد يتظلم ضد الإيقاف

نادي أتلتيكو مدريد تقدم بتظلم ضد البطاقة الصفراء التي تلقاها لاعبه كوكي في المباراة الأخيرة أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس في الجولة الماضية من الليجا.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" حيث يسعى النادي لتواجد اللاعب في المواجهة المقبلة ضد برشلونة في ملعب كامب نو.

تحديد خسائر بوروسيا دورتموند

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية ألمانية اليوم فنادي بوروسيا دورتموند من المحتمل أن يخسر ما يعادل 45 مليون يورو بسبب التوقف الأخير الذي صاحب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الموسم الماضي كان الفريق الوصيف في الدوري الألماني قد حقق فائض في الميزانية قدره 17 مليون يورو.

مانشستر سيتي يحاول إجبار بايرن على صفقة تبادلية لضم ساني

تحدثت تقارير في عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بحسب طلب النادي الإنجليزي من أجل الاستغناء عن نجمه ليروي ساني لنظيره الألماني.

في الوقت نفسه يرفض بايرن ميونخ بشكل قطعي التخلي عن لاعبه ديفيد ألابا في الوقت الحالي، حيث يعتبره من العناصر الأساسية في الفريق.

التفاصيل.

رسميًا - فالنسيا يقيل ألبرت سيلاديس

أعلن نادي فالنسيا عن إقالة مديره الفني ألبرت سيلاديس، بعد أن أبلغت إدارة النادي المدرب قرارها صباح اليوم الإثنين.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن فورو جونزاليز سيكون هو المدير الفني بشكل مؤقت لحين انتهاء الموسم الجاري.

دي ماريا يعود للدوري الأرجنتيني

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم فالنجم أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان سينهي مسيرته في صفوف فريق روساريو سنترال.

التقارير ذكرت أن اللاعب إيزيكييل لافيتزي سيعود من الاعتزال ويلعب لصالح النادي الأرجنتيني رفقة دي ماريا عام 2021.