نشرة جول اليوم | تشيلسي يخطف هدف ريال مدريد وبوتشيتينو يرفض العودة للتدريب

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الموافق الـ20 من يوليو.

اقتراب تشيلسي من ضم هافرتز وخطف دورتموند لهدف مانشستر يونايتد ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الـ20 من يوليو.

تشيلسي يقترب من ضم هافيرتس

أكد موقع ذا أثليتك اقتراب تشيلسي من التعاقد مع كاي هافيرتس لاعب باير ليفركوزن الألماني ليتوقف على عديد الأندية الأوروبية التي سعت للحصول على خدمات اللاعب وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي 80 مليون يورو للتعاقد مع ابن الـ21 عامًا ليكون الصفقة الثالثة بعد تيمو فيرنر وحكيم زياش.

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دورتموند يتعاقد مع هدف مانشستر يونايتد

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع جودي بلينجهام قادمًا من بريمنجهام الإنجليزي وبعقد طويل الأمد.

دورتموند لم يعلن عن مدة التعاقد ولكن التقارير الصحفية تشير إلى توقيعه لمدة خمس سنوات مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب الشاب كان هدفًا لمانشستر يونايتد وتواجد مع عائلته في الكارينجتون في وقت سابق ولكنه فضل دورتموند في النهاية حيث من المتوقع أن يشارك بشكل أكبر.

رفض بوتشيتينو لموناكو

حسب ذا أثليتك، فإن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام رفض تدريب موناكو بعد إقالة مورينو.

الموقع أكد أن موناكو حاول التعاقد مع مدرب توتنهام السابق ولكنه رفض ليتحول بعد ذلك لنيكو كوفاتش.

بوتشيتينو ما زال يرغب في العودة للتدريب ولكنه في انتظار الفرصة المناسبة وسط أخبار احتمالية التخلي عن جوزيه مورينيو بنهاية الموسم.

4 أندية مهتمة بضم لالانا

حسب ذا صن، فإن لالانا لديه أربعة عروض من داخل إنجلترا تمهيدًا لانتهاء علاقته مع ليفربول بنهاية الموسم.

أندية ليستر سيتي وبيرنلي وإيفرتون وبرايتون أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الذي سيصبح حرًا بنهاية الشهر الحالي.

نابولي يرغب في ضم لاعب ريال مدريد

أكدت صحيفة ماركا أن نابولي يسعى للتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني مع اقتراب رحيل مهاجمه ميليك.

لم يكن موسم يوفيتش الأول في ريال مدريد مقبولًا بعد ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة وقد يبحث عن تحدٍ جديد في إيطاليا مع اهتمام من إيه سي ميلان أيضًا.

إقالة صادمة لمدرب واتفورد

نادي واتفورد الإنجليزي يعلن إقالة مدربه نايجل بيرسون، قبل جولتين فقط من نهاية بطولة الدوري، وسط منافسة شرسة للفريق من أجل الهروب من الهبوط.

واتفورد يحتل المركز السابع عشر بـ34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا الثامن عشر، ويلعب أمام آرسنال ومانشستر سيتي في آخر جولتين من الدوري الإنجليزي.

سانشو: أعشق أسطورة ليفربول ولا أعلم مصيري مع دورتموند

كشف جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن عشقه لأحد أساطير ليفربول، ليثير التكهنات حول خطوته القادمة في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها مجلة "ورلد سوكر":"والدي كان يعشق جون بارنز أسطورة ليفربول، كان يحتفظ ببعض الفيديوهات له في المنزل وكنت أشاهدها معه".

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فياريال يريد أوناي إيمري

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي فياريال يسعى للحصول على خدمات المدرب أوناي إيمري، المدير الفني السابق لنادي آرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي ذكرت أن لقاء الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني قد يكون الأخير للمدرب خافي كاييخا مع الغواصات.

فيورنتينا يفكر في جوتزه

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي فيورنتينا مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الألماني ماريو جوتزه نجم بوروسيا دورتموند.

كلويفرت يقود برشلونة وغطس مانشستر .. عناوين الصحف 19 يوليو

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيستخدم فرانك ريبيري زميله السابق في بايرن ميونخ من أجل إقناعه بالفكرة.

جاسبريني يكشف أسباب التعثر ويلقي باللوم على باريس سان جيرمان

أعرب جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا عن إحباطه من التعادل الذي وقع فيه أمام نظيره فيرونا مساء السبت في الدوري الإيطالي.

وقال جاسبريني: "نعم نفكر كثيرًا في باريس سان جيرمان ، نحاول تقديم أفضل ما لدينا لكن في النهاية تلك المباريات تحضرنا مواجهتهم".

ليون مستعد لباريس سان جيرمان

أكد ممفيس ديباي نجم فريق ليون على استعداد فريقه لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا وكأس الرابطة في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

وقال ديباي: "أنا مستعد لتلك المباراة، نحن نعمل منذ ثلاثة أسابيع بشكل قوي، وسعيد لقدرتي على المشاركة في المباريات من جديد".

وأضاف زميله حارس المرمى أنطوني لوبيز: "نحن على أتم الاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان بشكل متتالي، والفريق يعمل بشكل أكثر من رائع".

إشبيلية يريد لاعب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي إشبيلية في الحصول على خدمات اللاعب خوان بيرنات نجم باريس سان جيرمان.

جاء هذا عقب أن تابعه مونشي المدير الرياضي للنادي الأندلسي عن كثب في الفترة الماضية، في الوقت الذي يتبقى للنجم الإسباني أشهر قليلة على انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.