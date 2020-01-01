نشرة جول اليوم | تحديد قيمة سانشو وصراع الصفقات يشتعل

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الـ 27 من يوليو.

توقيع آدم لالانا لنادي برايتون هوف ألبيون وتفوق فولهام على كارديف وقرب نابولي من صفقة جديد، بالإضافة للإعلان عن مدرب فالنسيا ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق الـ 27 من يوليو.

رسميًا - لالانا يوقع لبرايتون

أعلن نادي برايتون هوف ألبيون عن نجاحه في التوقيع مع اللاعب آدم لالانا نجم فريق ليفربول، بعد انتهاء تعاقده مع الأخير.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد أن عقد صانع الألعاب سيكون لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد.

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فولهام يتفوق على كارديف بثنائية

حقق فريق فولهام الفوز على نظيره كارديف بهدفين نظيفين في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة العودة على ملعب فولهام يوم الخميس المقبل، ويلتقي الفائز بالصاعد من مواجهة برينتفورد وسوانزي سيتي.

فيكتور أوسيمين يقترب من نابولي

بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" فاللاعب فيكتور أوسيمين قد أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف فريق نابولي في الصيف.

الصفقة ستكلف النادي الإيطالي حوالي 50 مليون يورو يدفعهم لنظيره الفرنسي ليل الذي يملك اللاعب، مع بعض الإضافات الأخرى التي لم يفصح عنها بعد.

فالنسيا يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي فالنسيا عن تولي خافي جارسيا لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد، وحتى عام 2020.

جاء هذا قبل قليل عبر بيان رسمي، وبعدما كان النادي قد أعلن رحيل المدرب الثالث له في الموسم، الذي شهد تدريب الثلاثي مارسيلينو جارسيا وألبرت سيلاديس، وفورو جونزاليس للخفافيش.

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باريس وبايرن يفسدان مخطط ريال مدريد بخصوص كامافينجا

أشارت تقارير في إسبانيا إلى تردد من قبل إدواردو كامافينجا، نجم رين، بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد بعد وصول عدة عروض من كبار أندية أوروبا.

اللاعب الفرنسي الشاب جذب تألقه الموسم الجاري مع ناديه الفرنسي أنظار زين الدين زيدان، مدرب مدريد، والذي حدده ليكون الدعم لخط وسطه.

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باريس يحدد فترة غياب مبابي عن الملاعب

كشف باريس سان جيرمان أخيرًا طبيعة إصابة كيليان مبابي والفترة التي يحتاجها للغياب عن الملاعب، بعد الفحوصات التي أجريت يوم الإثنين 27 يوليو 2020.

ويؤكد عمل التصوير الذي تم إجراؤه اليوم على وجود التواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، بعد تدخل مدافع سانت إتيان القوي، ويقدر وقت التعافي بحوالي 3 أسابيع.

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خاص | مانشستر يونايتد يُحدد قيمة عرضه الأول لسانشو

بعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيكثف مانشستر يونايتد مساعيه للحصول على خدمات جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، رغم ما يبدو من أن المهمة ستكون صعبة للغاية في هذا الصيف.

عقد سانشو في سيجنال إيدونا بارك لا يزال ساريًا حتى 2023 مع عدم وجود شرط جزائي، ما يجعل لزامًا على إدارة يونايتد أن تقنع نظيرتها في دورتموند بالتخلي عن نجمهم الأول.

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