نشرة جول اليوم | تجديد عقد نجم باريس سان جيرمان وزياش في تشيلسي

ما هو جديد كرة القدم العالمية اليوم 11 يوليو

تجديد نادي باريس سان جيرمان لعقد المدافع بريسنيل كيمبيمبي، وظهور حكيم زياش في تدريبات تشيلسي ضمن أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، 11 يوليو

باريس سان جيرمان يجدد عقد كيمبيمبي

أعلن نادي باريس سان جيرمان تمديد عقد المدافع بريسنيل كيمبيمبي حتى 2024، أي بمنحه عامًا إضافيًا في عقده السابق.

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وأبدى المدافع الشاب سعادته بالتمديد مع نادي طفولته مؤكدًا رغبته في إثبات إمكانياته خلال الفترة المقبلة.

زياش يظهر في تشيلسي

ظهر حكيم زياش، لاعب تشيلسي، في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد انتقاله بصورة رسمية من أياكس الهولندي.

وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر نادي تشيلسي صورة زياش في التدريبات ليصبح أول الوافدين من الصفقات الجديدة.

ولن يلعب زياش مع البلوز سوى مع انطلاق الموسم المقبل، كما انضم تيمو فيرنر إلى النادي اللندني أيضًا.

إنييستا يشارك في أول مباراة بجمهور في الدوري الياباني

شارك أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة، في مباراة فيسيل كوبي أمام أويتا ترينيتا والتي شهدت أول حضور جماهيري في الدوري الياباني.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وشهدت حضور 4263 مشجعًا بحسب ما أقرته الحكومة اليابانية.

كورونا يضرب نادي بارما

أعلن نادي بارما الإيطالي تعرض أحد العاملين في النادي للإصابة بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الطبي.

وأكد النادي في بيان رسمي خلو اللاعبين من الفيروس وعدم تأثر الفريق الرياضي بالأمر.

الدوري الألماني يسعى لإعادة الجمهور في الموسم الجديد

أكد فريتس كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رغبته في إعادة الجماهير إلى المدرجات مع انطلاق الموسم الجديد بغض خضوعهم لفحص فيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ الغياب الجماهيري أمر غير محبب في ألمانيا، مطالبًا السلطات بإيجاد الوسائل اللازمة لضمان عدم انطلاق الموسم المقبل بمدرجات خاوية.